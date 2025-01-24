Объем производства фармпродукции резко вырос в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов за январь-декабрь 2024 года в Казахстане в стоимостном выражении составил 171,6 млрд тенге, это на 21,8% больше чем за аналогичный период 2023 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Объем производства лекарств за январь-декабрь 2024 года в натуральном выражении увеличился на 33,2%, достигнув 167,3 млрд тенге (янв.-дек. 2023 г. – 125,6 млрд тенге).

Производство прочих фармацевтических препаратов выросло на 13,3%, составив 13,1 млрд тенге (янв.-дек. 2023 г. – 11,6 млрд тенге).