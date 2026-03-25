В Казахстане снизилась заболеваемость туберкулезом - Минздрав

Здравоохранение
48

За последние три года показатели снизились на 13,3% по заболеваемости, на 25% по смертности и на 17,2% по распространенности заболевания, передает Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Об этом в диалоге с коллегами из других стран, прошедший в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом под эгидой ВОЗ, сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

В ходе мероприятия были обсуждены глобальные усилия стран по достижению целей стратегии End TB и укреплению международного сотрудничества в борьбе с туберкулезом. 

Открывая свое выступление, министр подчеркнула значимость объединения усилий мирового сообщества для защиты здоровья людей.

«Казахстан последовательно реализует системные меры по профилактике, раннему выявлению и лечению туберкулеза в рамках глобальной стратегии End TB. За последние годы в стране была существенно модернизирована система противотуберкулезной помощи», - отметила глава ведомства в своем обращении к участникам встречи.

В Казахстане внедрены современные молекулярно-генетические методы диагностики, позволяющие в течение нескольких часов определить наличие заболевания и чувствительность возбудителя к лекарственным препаратам. Доступ к современным лабораторным методам диагностики обеспечен во всех региональных центрах фтизиопульмонологии.

По словам министра, внедрение инновационных методов лечения, включая короткие и полностью пероральные режимы терапии, позволяет значительно сократить сроки лечения, повысить его эффективность и улучшить качество жизни пациентов.

Важным направлением также остается профилактика заболевания. В Казахстане обеспечен высокий охват вакцинацией БЦЖ, расширяется профилактическое лечение туберкулезной инфекции и внедряются современные методы скрининга.

Благодаря комплексным мерам в Казахстане наблюдается устойчивое снижение основных эпидемиологических показателей.

«За последние 3 года заболеваемость туберкулезом снизилась на 13,3%, смертность на 25% и распространенность – на 17,2%. Показатели эффективности лечения лекарственно-чувствительного туберкулеза составляет 90,5%, лекарственно-устойчивого - 85,3%, что соответствует международным стандартам», - подчеркнула министр.

Министр отметила, что достигнутые результаты стали возможны благодаря последовательной государственной политике, устойчивому финансированию противотуберкулезных мероприятий и активному партнерству с международными организациями.

«Казахстан остается твердо привержен реализации глобальной стратегии End TB и готов продолжать активное сотрудничество для достижения нашей общей цели – мира без туберкулеза», – резюмировала глава Минздрава.

#здравоохранение #медицина #туберкулез

