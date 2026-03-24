Фото: Минздрав

Более 60 тысяч детей и подростков по всей стране прошли обучение по ранней профилактике стоматологических заболеваний и получили консультации специалистов.

В рамках акции задействовано свыше 600 стоматологов. С участием медицинских университетов, профильных ассоциаций, государственных и частных клиник проведено более 200 профилактических мероприятий.

«Профилактика стоматологических заболеваний среди детей является одним из приоритетных направлений. Проводимые мероприятия направлены на формирование навыков гигиены и раннее выявление проблем. Расширение сети школьных стоматологических кабинетов позволит повысить доступность помощи и снизить уровень заболеваемости среди подрастающего поколения», - сообщили в акимате города.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, до 90% стоматологических заболеваний можно предотвратить при соблюдении базовой гигиены.

При этом заболевания полости рта, включая кариес и болезни десен, остаются одними из самых распространённых в мире и оказывают значительное влияние на общее состояние здоровья.

В рамках программы «Болашақ – сау тіспен» открыто 130 стоматологических кабинетов в 17 регионах страны. До конца 2028 года планируется открыть 984 кабинета в школах с численностью 1000 и более учащихся.