Свыше 170 стоматологий прекратили работу на фоне проверок в Казахстане

Минздрав проверил почти 400 стоматологических клиник, передает Kazpravda.kz

Фото: Сгенерировано ИИ

Контроль осуществляется территориальными департаментами Комитета медицинского и фармацевтического контроля в рамках поручений государственных органов. В список проверок включены 622 стоматологические клиники, на сегодняшний день проведено 392 проверки.

По данным ведомства, в 103 клиниках нарушений не выявлено. При этом из 174 стоматологических организаций, прекративших свою деятельность, в 56 случаях зафиксирован добровольный возврат лицензий на занятие медицинской деятельностью.

В некоторых случаях приняты меры оперативного реагирования. Речь идет о приостановлении деятельности отдельных субъектов на срок от 30 до 90 дней, а также временном отстранении медицинских работников от выполнения обязанностей.

«Проверки проводятся с целью обеспечения безопасности пациентов и соблюдения стандартов медицинской помощи. В рамках контрольных мероприятий оценивается соответствие клиник лицензионным требованиям, наличие квалифицированных специалистов и качество оказываемых услуг. В случае выявления нарушений принимаются меры реагирования в соответствии с законодательством», — сообщили в Министерстве здравоохранения.

