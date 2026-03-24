Контроль осуществляется территориальными департаментами Комитета медицинского и фармацевтического контроля в рамках поручений государственных органов. В список проверок включены 622 стоматологические клиники, на сегодняшний день проведено 392 проверки.

По данным ведомства, в 103 клиниках нарушений не выявлено. При этом из 174 стоматологических организаций, прекративших свою деятельность, в 56 случаях зафиксирован добровольный возврат лицензий на занятие медицинской деятельностью.

В некоторых случаях приняты меры оперативного реагирования. Речь идет о приостановлении деятельности отдельных субъектов на срок от 30 до 90 дней, а также временном отстранении медицинских работников от выполнения обязанностей.