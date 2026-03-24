Минздрав проверил почти 400 стоматологических клиник, передает Kazpravda.kz
Контроль осуществляется территориальными департаментами Комитета медицинского и фармацевтического контроля в рамках поручений государственных органов. В список проверок включены 622 стоматологические клиники, на сегодняшний день проведено 392 проверки.
По данным ведомства, в 103 клиниках нарушений не выявлено. При этом из 174 стоматологических организаций, прекративших свою деятельность, в 56 случаях зафиксирован добровольный возврат лицензий на занятие медицинской деятельностью.
В некоторых случаях приняты меры оперативного реагирования. Речь идет о приостановлении деятельности отдельных субъектов на срок от 30 до 90 дней, а также временном отстранении медицинских работников от выполнения обязанностей.
«Проверки проводятся с целью обеспечения безопасности пациентов и соблюдения стандартов медицинской помощи. В рамках контрольных мероприятий оценивается соответствие клиник лицензионным требованиям, наличие квалифицированных специалистов и качество оказываемых услуг. В случае выявления нарушений принимаются меры реагирования в соответствии с законодательством», — сообщили в Министерстве здравоохранения.