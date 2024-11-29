Обещали победить и победили

Обращение к землякам

В преддверии празднования 26-й годовщины Октябрьской революции в 1943 году в столицу советского Казах­стана с передовых позиций 1-го Белорусского фронта прибыла небольшая делегация. Это были бойцы войсковой части 43820 – старшие сержанты Майшинов, Нуршаихов и сержант Мусин. Из действующей армии воины привезли Обращение к своим землякам. Это было второе письмо воинов 1-й стрелковой Брестской дивизии казахстанцам. В первый раз они оповестили жителей тыловой республики о том, что, пребывая в обороне на земле Белоруссии, личный состав исполнен решимости победить врага и готовится перейти в наступление…

Документ интересен не посвящением нас в характерную для коммунистических лет манеру рапортов и клятв, а подлинностью выражения патриотических чувств и настроений, царящих в социуме большой страны. Полный текст Обращения хранится в Архиве Президента Респуб­лики Казахстан и приведен в русско-белоруско-казахском издании «Освободители – Вызвалицели – Азат етушілер». Процитируем некоторые его фрагменты. Но вначале подчеркнем, что делегаты – сержанты-казахи – не случайный выбор командира дивизии полковника Карпелюка. Дело в том, что это воинское под­разделение имело под своим началом отдельную стрелковую нацио­нальную бригаду, сформированную в Алматы, прошедшую с боями через запад России, восток Украи­ны и в тот момент доб­лестно сражавшуюся на территории Белоруссии.

Воины отчитывались: «…Мы себя подготовили к наступлению хорошо… На богатом бое­вом опыте части, который мы накопили в боях под Невелем, Новоскольниками, на опыте, переданном нам Героем Советсткого Союза, верной дочерью Казахстана Маншук Маметовой, на делах советского батыра Ибрагима Сулейменова – героя-снайпера, на образе офицера-казаха гвардии подполковника Абдулхаира Баймулдина мы воспитали святую ненависть к врагам у личного состава части, в которой много казахов. …Совершив большой марш в обход врага, ведя беспрерывные бои, наша часть завершила окружение фашистов в Брестском гарнизоне и в последующих боях наголову разгромила их. …Бои… пополнили семью героев…

…Имена красноармейцев-артиллерис­тов тт. Есенбаева Каметая, Узенбаева Алтая, Какибаева Кусаина, Азильхана Нуршаихова и офицера – командира огневого взвода лейтенанта Сейткалиева Исмагула войдут в историю части. Они из пушек нанесли большой урон немецким войскам, уничтожили большое количество техники и обеспечили пехоте успех операции.

От них не отстали пехотинцы: старший сержант Уразов Хаким, красноармейцы Кальбуратов, Умбетов, Маи­шева, Наурызбаева и многие другие…

Большое спасибо Вам за воспитание героев… Мы хотим, чтобы ваши акыны о них пели песни, чтобы в народных сказа­ниях осталось место для людей, которые, не жалея своей крови и жизни, освобождали мир от ненавистного врага – фашизма…»

Выразив уверенность, что не померк­нет в веках слава братских народов, победивших фашизм, воины 1-й Белорусской дивизии передали боевой привет трудящимся Казахстана и вернулись на передовую линию фронта.

Они любили свою Родину – малую, исторически сложившуюся, и большую, пусть несколько заидеологизированную, но сильную поистине братской дружбой народов, клялись ей в верности, исполнении воинского долга до конца, то есть, как велит присяга, не жалея крови и самой жизни для достижения полной победы в бою.

И победа настала!

В год ее 70-летия судьба свела меня с одним из творцов великого события – Орынгали Есенгазиевым, одним из руководителей алматинского ветеранского движения фронтовиков Великой Отечественной войны. В свои 92 года Орынгали-ага имел ясный ум и твердую память о событиях более чем 70-летней давности – видимо, колоссальные фронтовые потрясения отпечатались в его сознании фотографической калькой. Встретиться с таким человеком и не задать ему несколько вопросов было бы непростительным…

– Я отмечаю День Победы по-своему, – разоткровенничался фронтовик. – Просыпаюсь в четыре утра и вспоминаю. Почему в четыре? Потому что именно в этот ранний час нашему подраз­делению вестовой сообщил, что подписан акт о капитуляции фашистской Германии. Это была неслыханная радость. Неслыханная, но громко выражаемая бойцами: кричали «Ура!» весь день непрерывно; палили в воздух – войне конец, патроны беречь не надо; обнимались, отметили, конечно, немного – война закончилась, но военная служба продолжалась. Я был демобилизован только в 1946 году в декабре…

Служить он начал в 1942 году, будучи 17-летним юношей, почти сиротой – после раскулачивания семьи попал в детский дом. Год отучился в артиллерийском училище, стал лейтенантом и был направлен на передовые рубежи Калининского фронта в качестве командира батареи.

Вспоминая свои первые бои, Орынгали-ага рассказывал:

– Казалось, будто бы наблюдаю за происходящим со стороны: все не так, как в тех первых фильмах про Чапаева и эту войну, – геройского бахвальства со стороны воинов нет, есть напряженная работа на выживание: кто кого? Грохот орудий порой заглушается громким криком раненого. В воздухе перемешивается запах пороховой гари и крови. Убитые товарищи лежат рядом с орудием, тяжелораненые просят помощи, но в артиллерии счет идет на секунды – ты не имеешь права отвлекаться от выполнения поставленной боевой задачи… Тяжело это. И не только физически, еще более – морально.

В бою подо Ржевом, на прокля­том плацдарме, где погиб каждый четвертый советский воин 9-й гвардейской стрелковой дивизии, тяжело ранили молодого офицера.

– Лежу, истекаю кровью, прощаюсь с жизнью и почему-то все время вижу себя ребенком. Но не в детском доме, а в кругу семьи в родном селе Каратюбе. В какой-то момент перестаю чувствовать боль. И так мне хорошо. Вдруг… Яшка, мой ординарец! Он взвалил меня на плечи и поволок в медсанбат. Оттуда вместе отправились в полевой госпиталь. Там успели отодвинуть момент кончины. Но ввиду полной неподвижности переправили в город Арзамас, где в госпитале меня заштопали капитально, поставили на ноги, правда, с помощью костылей, и отправили в состав действую­щей армии на 2-й Белорусский фронт, бойцы которого на тот момент освобождали от коричневой чумы народы Прибалтики.

– Особенно запомнились мне бои за Ригу, хотя и под Шяуляем и Каунасом пришлось несладко, – рассказывал ветеран. – Фашисты брали наши города, не сожалея об архитектурной и исторической ценности построек. Начинали массированным огнем: бомбили с воздуха, палили из крупнокалиберных орудий и минометов. Нам же поставили задачу: Ригу освобождать от врага живой силой, сберечь уникальную архитектуру. Что значит живой силой? А то, что невидимые снайперы и автоматчики в нас стреляли со всех домов из окон и чердаков. А мы на улице как на ладони…

Благодарные жители литовского Шяу­ляя через годы присвоили Орынгали Есенгазиеву и некоторым его боевым побратимам звания почетных жителей города. Но жить в этих чудес­ных местах со сказочными домиками и ухоженными полями фронтовикам не придется – после окончания войны, а она для нашего героя завершилась после освобождения Румынии, все они направились домой.

– Помните как в песне «Хороша страна Болгария…»? – ветеран вполголоса напел: «Много верст в походах пройдено⁄По земле и по воде,⁄Но Советской нашей Родины⁄Не забыли мы нигде!» Душа моя устремилась в родные казахстанские края. Поскорее демобилизоваться помогло сельхозобразование – партия велела всех спецов-аграрников направить на поля…

Однако не долго офицер-артиллерист Орынгали Есенгазиев проработал в сельхозотрасли. С орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За бое­вые заслуги» стал он востребованным в органах правопорядка. Выучился в Высшей школе милиции и до пенсии верой и правдой служил, прошел путь от оперативника уголовного розыска до руководителя ОБХСС УВД города Алматы.

– И здесь Вы оказались на бое­вом посту – борьба, схватки, смертельная опасность – и вновь победили, – резюмирую разговор.

– Не мог не победить, – ответил Орынгали-ага. – Клятву давал защищать Родину от врагов. На верность Отчизне присягал. Устав гласит: дал Присягу – назад ни шагу! Так и живу…

Жил… В 2016 году немного не дотянул полковник милиции в отставке, фронтовик Орынгали Есенгазиев до 71-й годовщины Великой Победы.

Вечная память подвигу солдат, офицеров, генералов и маршалов в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.