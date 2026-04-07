Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства отметил, что на угольных разрезах до сих пор используются традиционные технологии угледобычи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«Добыча угля на разрезах осуществляется на основе традиционных технологий, зачастую с использованием устаревшего оборудования. Это сказывается не только на эффективности разработки угольных месторождений, но и на безопасности сотрудников предприятий», — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил Министерству энергетики совместно с предприятиями разработать план мероприятий по повышению эффективности угледобычи и обеспечению безопасности условий труда с использованием ИИ.

«Министерству энергетики совместно с предприятиями угольной промышленности в месячный срок разработать и утвердить план мероприятий по повышению эффективности угледобычи и обеспечению безопасности условий труда с учетом использования цифровых технологий», — подчеркнул руководитель Правительства.

Контроль и координация закреплена за первым заместителем Премьер-министра Романом Скляром.

Также на заседании Правительства Премьер акцентировал внимание на необходимости обеспечить плановый и своевременный ввод новых ТЭЦ.

«Глава государства подчеркнул необходимость ускорения строительства новых тепловых энергостанций. В условиях растущего потребления и форсированного развития цифровых активов в Казахстане, следует обеспечить плановый и своевременный ввод энергообъектов. Для этого в марте был принят Национальный проект по угольной генерации», — подчеркнул Премьер-министр.

Олжас Бектенов отметил, что по каждому объекту Национального проекта должна быть выстроена четкая поэтапная работа.

«Министерству энергетики совместно с компанией «Самрук-Энерго» и акиматами регионов необходимо взять на особый контроль исполнение Национального проекта. По каждой новой станции – от закладки до запуска – должны быть пошагово расписаны все работы», — подчеркнул Премьер-министр.