Обеспечить кормами животноводческие хозяйства поручил Минсельхоз

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Подготовку кормов для зимовки скота обсудили на заседании оперативного штаба, в котором председательствовал вице-министр сельского хозяйства РК Амангалий Бердалин, сообщает Минсельхоз республики.

На зимовку 2023-2024 годов в РК подготовили 24,6 млн тонн сена, 1,4 млн тонн сенажа, 1,8 млн тонн силоса, 4,2 млн тонн соломы и 4,5 млн тонн комбикорма. Общий объем заготовленных кормов всех видов с учетом накопленных запасов за прошлый год составил 39,9 млн тонн.

Из-за климатической ситуации в Павлодарской области в виде засухи аграриям не удалось своевременно выйти на сенокосы. Поэтому фермеров поддержали через выделение земель лесного фонда и запаса, а также дополнительное выделение дизельного топлива. Благодаря этом в области подготовили 1,5 млн тонн сена.

При этом в Западно-Казахстанской области темпы заготовки сена ниже республиканского уровня. Также в Западно-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях наблюдается низкий темп заготовки концентрированных кормов.

В свою очередь Амангалий Бердалин напомнил участникам заседания, что с 1 сентября по 31 декабря нацкомпания «Қазақстан Темір Жолы» снизила уровень тарифов на перевозку кормов для сельхозтоваропроизводителей Мангистауской области на 80%. Но темпы заготовки кормов пока не достигли необходимого уровня.

С учетом озвученных на заседании проблем Бердалин поручил акимату Мангистауской области обеспечить планируемый объем кормов с максимальным применением льготных тарифов, предложенных КТЖ. Акиматам Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Туркестанской областей – строго контролировать ход заготовки кормов. Кроме того, акиматам всех областей Казахстана вице-министр поручил принять соответствующие меры для обеспечения своевременной организации транспортировки заготовленных кормов в места зимовки скота и в личные подворья.