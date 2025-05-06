В областной корпункт Kazpravda.kz обратились жители Талгара с просьбой осветить ситуацию вокруг возможной продажи в частные руки городского стадиона «Жастар»

Скриншот видео жителей Талгара

Опасаясь, что спортивное сооружение могут снести и построить на его месте непрофильные объекты, общественники потребовали сохранить в коммунальной собственности площадку, где местные жители играют в футбол и занимаются физкультурой.

В ответе на наш запрос пресс-служба акимата Алматинской области разъяснила, что из-за аварийного состояния талгарского стадиона местные власти предложили временно передать его в доверительное управление сроком на 39 лет без права выкупа.

«Это полностью соответствует законодательству и позволит привлечь частные инвестиции для развития спортивной и культурной инфраструктуры, снизив при этом нагрузку на бюджет, – говорится в сообщении акимата. – Распространяемая информация о продаже или передаче стадиона в собственность – ложная и не имеет под собой никаких оснований. Речи об этом не идет».

Отметив, что мнение местных жителей имеет решающее значение, представители акимата напомнили, что с 15 марта по данной проблеме трижды были проведены общественные слушания с участием активистов, госорганов и инвесторов. Вопрос находится на стадии обсуждения, решение будет принято в открытом и прозрачном формате.