В Караганде "заминировали" медицинский центр, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

Сообщается, что сегодня, 4 апреля, в 9.05 в дежурную часть Юго-Восточного отдела полиции УП Караганды поступило сообщение о том, что в областном медицинском центре по улице Муканова в туалете под раковиной обнаружен предмет, обмотанный скотчем.

"Оперативный дежурный ДП Карагандинской области отправил на место все экстренные службы. Из здания медицинского учреждения эвакуировано около 400 человек, в том числе медперсонал, пациенты, посетители. Сотрудники полиции осмотрели найденный предмет – кнопочный сотовый телефон, зарядное устройство к нему. В 10.00 была дана команда "Отбой!" В настоящее время медицинский центр работает в обычном режиме", – говорится в сообщении.