В аулах и городах региона воп­лощаются значимые проекты, направленные на устойчивое развитие населенных пунктов. Один из ярких примеров – город Макинск Буландынского района, где одновременно строится жилье, идет капитальная реконструкция железнодорожного вокзала, школы, обновляются сети водоснабжения.

Строительство двух 60-квартирных домов в районном цент­ре по программе реновации жилищного фонда – весьма важное решение для десятков семей. Проблема ветхого жилья в Макинске стоит довольно остро. У кого-то оно построено еще в 40–50-х годах прошлого столетия, у других стало непригодно после недавнего паводка. Но уже к концу года часть очередников пере­едет в новые квартиры.

Современный жилой комп­лекс возводится на трех гектарах при участии СПК «Kokshe» в живописном районе Макинска. Квартиры в новом жилом комплексе получат и горожане из социально уязвимых слоев населения. Выкупят жилье для своих сотрудников местные предприятия – ТОО «Макинская птицефабрика» и «Макинский завод теплоизоляции». На стройплощадке уже завершена разработка котлована, устанавливаются фундаментные блоки, забиваются сваи.

На днях стройплощадку проинспектировал аким области Марат Ахметжанов, отметивший, что строительство нового жилья для Макинска весьма актуально, так как в городе много изношенных домов.

– После паводка какая-то их часть пришла в негодность. Поэтому принято решение построить два дома по 60 квартир каждый по современным стандартам. Подрядчик обязался завершить их строительство до конца года, – подчерк­нул глава региона.

Масштабная реконструкция под ключ началась и на железнодорожном вокзале Макинска в рамках реализации соответствующей программы. Всего в стране будут обновлены 125 железнодорожных вокзалов, из них 16 – в Акмолинской области, и это больше, чем в других регионах рес­публики. Макинский вокзал входит в тройку крупнейших в регионе.

Как известно, заказчик проекта по повышению комфорта, безопасности и качества обслуживания пассажиров, обновлению облика железнодорожной инфраструктуры региона – АО «НК «Қазақстан темір жолы». Здание площадью 350 кв. м будет досконально обновлено впервые за 60 лет. Строи­тели ТОО «Жарқын құрылыс», зарекомендовавшие себя на таких же объектах в Кокшетау и Щучинске, заменят кровлю, отремонтируют фасад, полностью обновят внутренние помещения, приведут в порядок посадочную платформу. Сдача объекта намечена на 25 декабря нынешнего года.

К слову, местными исполнительными органами параллельно формируется проект­но-сметная документация на благоустройство привокзальной площади. Вопрос финансирования будет рассмотрен на ближайшей сессии областного маслихата. Аким области в свою очередь акцентировал внимание на комплексном подходе к развитию инфраструктуры.

– Обновление вокзалов – это не только изменение внешнего облика здания. Это инвестиции в комфорт, безопасность и качество сервиса. Мы создаем современную, удобную и дос­тупную транспортную инф­раструктуру, которая делает регион более привлекательным для жизни, туризма и инвестиций, – сказал он.

В Макинске капитально ремонтируется и школа-лицей им. Балуана Шолака, построен­ная в 1955 году. ТОО «Абсолют Строй

Инвест» проводит полную реконструкцию – от фундамента до учебных кабинетов – в рамках государственной программы «Келешек мектептері». Отметим, что девять школ области уже распахнули двери после такого капремонта.

Аким области, побывав с инспекцией на объекте, дал подрядчику четкое поручение: завершить ремонт до начала нового учебного года.

– У нас чаще всего проекты по капитальному ремонту школ растягивались на два года: сначала внутренняя отделка, затем фасад и благоустройство. Это приводило к неразберихе, бесконечным корректировкам, что затягивало ремонт и, как следствие, мешало учебному процессу. Мы приняли решение: более никаких двухгодичных проектов по ремонту школ. Нужно завершать всю работу в течение одного года, это удобнее для людей и дешевле для бюджета, – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Но быстро не значит некачественно. Глава региона предупредил всех, в том числе и управление ГАСК: спрос будет строгим. Кстати, школа получит современное оборудование при поддержке фонда «Қазақстан халқына».

Макинская школа-лицей им. Балуана Шолака также участвует в пилотном проекте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по внедрению принципов здорового питания. Национальный эксперт Аккумис Салманова представила главе региона первые итоги тестирования нового сбалансированного школьного меню.

По ее словам, проект предус­матривает комплексный подход к трансформации системы школьного питания в Казахстане: от сокращения потребления соли и отказа от трансжиров до повышения доступности свежих фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и полезных жиров. В центре усилий – помощь детям сформировать полезные пищевые привычки на всю жизнь. Большое внимание уделяется и связи между школьным питанием и поставками продукции местными сельхозпроизводителями. То есть дети смогут питаться свежей и здоровой едой с грядок и ферм.

С введением в строй реконструируемых водопроводных сетей протяженностью 72 км жители райцентра смогут провести воду в дома. На сегодня выполнено 70% работ. Осталось завершить установку резервуаров и построить насосные станции. При условии свое­временного финансирования объект также будет сдан до конца года.