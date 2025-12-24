В сельских округах Жусандой и Караколь они построе­ны за счет сэкономленных средств районной ветстанции, в Саралжыне и Косколе – за счет райакимата. Новые ветпункты, площадь каждого из которых составляет 62 квад­ратных метра, полностью оснащены. В штате – ветврач, ветфельдшер, ветсанитар и оператор базы данных «Идентификация сельскохозяйственных животных».

Работники ветпунктов осуществляют забор крови для диагностических исследований, проводят плановую вакцинацию домашнего скота от особо опасных инфекционных заболеваний, мероприятия по идентификации и учету поголовья. Также населению предоставляются консультации.

Как отметил заместитель акима области Калияр Айтмухамбетов, контроль качества продукции животноводства важен для обеспечения эпизоотической безопасности и развития сельской экономики. Обновление и развитие ветеринарной инфраструктуры, включая строительство ветпунктов, способствует приведению животноводческих хозяйств в соответствие с современными требованиями.

По данным областного управления ветеринарии, на сегодня в Западном Казахстане функ­ционируют 147 ветпунктов, из которых только 46 имеют собст­венные помещения, остальные 101 размещены в зданиях акима­тов сельских округов.

До конца года намечено открытие еще пяти ветпунктов – в сельском округе Атамекен Таскалинского района, в сельских округах имени Темира Масина и Уялы Бокейординского района, в сельском округе Карагаш Шынгырлауского района, а также в сельском округе Алгабас Сырымского района. В 2026-м планируется построить 31 такой объект.