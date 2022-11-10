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Обойдемся без наказаний

Алла Серикбаева

«Мудрый законодатель предупредит преступление, чтобы не быть вынужденным наказывать за него» – это известное выражение актуально по сей день.

Как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить. Чтобы эффективно бороться с преступностью, необходимо знать ее предпосылки. И здесь на первый план выходит наука. Межведомственный научно-исследовательский институт Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре регулярно проводит исследования по вопросам правоохранительной деятельности. Их инициаторами часто выступают Администрация Президента, Совет безопасности, Генеральная прокуратура, депутаты Парламента.

В этом году будет завершено восемь исследований, три из которых проведены учебными заведениями Министерства внут­ренних дел. Они нацелены на решение задач по обеспечению взаимосвязи науки и практики, укреплению законности и правопорядка, совершенствованию правоохранительной деятельности. Обо всем этом говорили участники Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы правоохранительной деятельности», посвященной памяти видного государственного деятеля Утегена Сеитова.

Итак, коротко о каждом исследовании.

В одном из них проанализированы общеправовые принципы уголовного процесса и их реализация в правоприменительной деятельности. В период независимости Казахстана принято два уголовных и уголовно-процессуальных кодекса. Первые документы вышли в свет в 1997 году, а в 2014-м приняты новые УК и УПК. И хотя с момента «второго рождения» прошло не так много времени – всего 8 лет, в эти кодексы уже внесено около 1 200 изменений и дополнений. Понятно, что жизнь не стоит на месте и правоприменительная практика постоянно меняется.

В некоторых странах Уголовный кодекс считается более важным, чем Конституция. Ведь именно он определяет, что является преступлением и какое наказание за него последует. К примеру, в Финляндии по сей день действует Уголовный кодекс от 1889 года. За 100 с лишним лет в него вносилось немало изменений и дополнений, но в законе сохранились элементы первоначального документа. Так, до недавнего времени у них преду­сматривалась ответственность за такие преступления, как «отсутствие освещения в вечернее время на здании гостиницы». А в уголовных кодексах некоторых стран, в том числе бывших английских колониях, до сих пор предусмотрена уголовная ответственность за колдовство. Правда, понимание законодателем сущности этого деяния кардинально поменялось.

Что касается Казахстана, то в ходе исследования были сделаны интересные выводы.

– Оказалось, что во многих изученных подзаконных актах вопросы соблюдения принципов уголовного процесса фактически упущены. А это тот уровень регулирования, которым ежедневно руководствуются на местах – инструкции, правила, приказы, указания и распоряжения. Некоторые из них даже противоречат друг другу. Отдельные не зарегистрированы, их нет в информационных системах, – констатировал, в частности, исполняющий обязанности ректора Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Калиолла Сейтенов.

Следующее исследование посвящено проблемам и перспективам развития института частных судебных исполнителей. По его результатам сформулирован ряд научно-практических выводов и предложений, которые направлены на совершенствование данного института. Отмечена необходимость полноценного пересмотра законодательной базы в сфере исполнительного производства и дальнейшей цифровизации процессов. В ходе анализа стало ясно, что отсутствие научно обоснованных расчетов численности ЧСИ в регионах, их нагрузки, прозрачности распределения исполнительных документов создает высокие коррупционные риски, приводит к многочисленным нарушениям и обоснованным жалобам граждан. В связи с этим рекомендована разработка профессиональных нормативов для специальности «судебный исполнитель», соответствующих международным стандартам.

В другом исследовании внимание уделили теоретическим аспектам института финансовых расследований в Казахстане, введение которого предусмотрено Концепцией правовой политики до 2030 года. Стоит задача – найти оптимальную форму организации и процедуры установления имущества, добытого преступным путем, и его конфискации. Стоит отметить, что, согласно УПК, в уголовный процесс эти вопросы не входят.

В рамках исследования «Правовой статус прокурора в Казахстане и странах СНГ: сравнительно-правовой анализ» изучено законодательство стран Содружества, затрагивающее деятельность надзорных органов, выработаны предложения законодательного характера, направленные на повышение статуса и независимости органов прокуратуры.

Также были проанализированы криминологические аспекты личности преступника. За основу взят определенный круг преступлений – против половой неприкосновенности несовершеннолетних, браконьерство, взяточничество и автотранспортные правонарушения. Изучен большой массив эмпирических материалов. Сотрудники выезжали в архивы судов, исправительные учреждения. В результате кропотливого труда составлена криминологическая характеристика личности правонарушителей, определены факторы, способствующие формированию преступного поведения. На их основе предложены меры по профилактике.

Министерство внутренних дел активно приняло участие в исследовательской работе. Актюбинский институт МВД проанализировал проблемы профилактики подростковой преступности и предложил ряд практических мер. Кроме того, сотрудники института провели исследование на тему: «Сервисная модель обеспечения общественной безо­пасности. Теория и практика».

Костанайская академия Министерства внутренних дел изу­чила организационно-правовые аспекты социальной реинтеграции лиц, освобождаемых из мест лишения свободы. Как оказалось, здесь много проблемных вопросов. Государственные меры социальной помощи осужденным явно недостаточны. И дело не только в финансах. Элементарно нет нормативной и организационной основы. Требуется и расширение участия населения, общественных организаций и бизнес-структур в этой работе.

Как отметил исполняющий обязанности ректора Академии правоохранительных органов Калиолла Сейтенов, все заявленные исследования актуальны и вытекают из программных и стратегических документов. Работу по ним планируется завершить до конца текущего года. Он также высказал убеждение, что выработанные предложения послужат хорошей основой для дальнейшего развития правоохранительной системы Казахстана.

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