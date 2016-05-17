Обратный отсчет до Всемирных кочевых игр запущен в Бишкеке

В Бишкеке запущены специальные часы обратного отсчета до начала вторых Всемирных игр кочевников, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".
Игры пройдут в Чолпон-Ате, на берегу озера Иссык-Куль с 3 по 8 сентября. По информации агентства "КирТАГ
", этногород разместится в Семеновском ущелье на джайлоо Кырчын, в 30 км от Чолпон-Аты. В играх примут участие спортивные делегации из Турции, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Гагаузии, Азербайджана, Монголии, более 10 субъектов Российской Федерации, Китая.
В целом, приглашения принять участие в состязаниях были направлены более чем в 50 стран.
Часы изготовлены из металлоконструкции, покрыты прозрачной аппликационной пленкой и украшены в национальном стиле. В темное время суток они будут подсвечены. Длина конструкции составляет 3,5 метра, высота – 4,3 метра, ширина – 1,2 метра.
На церемонии открытия вице-премьер Кыргызстана Гульмира Кудайбердиева заявила, что такие часы устанавливаются в стране впервые, и государство придает большое значение проведению игр, так как они послужат объединению народов, имеющих истоки кочевой цивилизации.
"Культура и спорт были всегда силой, объединяющей народы. Необходимо приложить все усилия, чтобы вторые Всемирные игры кочевников стали грандиозным праздником", – отметила Кудайбердиева.
Всемирные игры кочевников являются единственным мероприятием по кочевым видам спорта. Игры отличаются от традиционных видов спорта тем, что они включают в себя спортивные состязания, не представленные ни в одних крупных спортивных мероприятиях. Первые игры прошли в сентябре 2014 года на Иссык-Куле. В них принимали участие команды из 19 стран, в том числе из Казахстана, России, США, Франции, Южной Кореи.