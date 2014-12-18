Обсуждены вопросы миграции Свежий выпуск 871 Владимир ОСИПОВ

В ходе мероприятия участники обсудили такие вопросы, как роль культурных цент­ров в работе с мигрантами, участие Нацио­нальной палаты предпринимателей в развитии национальной политики в облас­ти миграции, опыт неправительственных организаций в этой сфере, законодательные инициативы уполномоченного государственного органа.

С приветственным словом выступил ректор Академии государственного управления при Президенте РК Болатбек Абдрасилов. В работе «круглого стола» также приняли участие и выступили постоянный координатор ООН в Казахстане Стивен Тулл, координатор по Центральной Азии – глава миссии МОМ в регионе Деян Кесерович, председатель этнокультурного объединения «Кыргызстан – Астана», член Ассамб­леи народа Казахстана Шавкат Исмаилов, председатель Комитета Национальной палаты предпринимателей РК Талгат Доскенов, председатель Комитета Министерства здравоохранения и социального развития РК Акмади Сарбасов.

Также в данном мероприятии приняли участие посол Ватикана в РК Мигуэль Мау­ри Буэдиа и посол Монголии в РК Сукхэ Урианхай Жагир.



