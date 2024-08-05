Обвал Nikkei превысил падение в «черный понедельник» 1987 года

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Обвал ключевого индекса Токийской фондовой биржи Nikkei, отражающего колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, в ходе торгов превысил 11,8% на фоне опасения инвесторов относительно возможной рецессии в США и укрепления иены к доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

По состоянию на 14:27 по местному времени (10:27 по времени Астаны) падение достигало 11,81%, индекс опускался до 31 667,65 пункта. В ходе торгов индекс падает более, чем на исторически рекордные 4 000 пунктов, что хуже показателя в «черный понедельник» 1987 года, когда Nikkei снижался в ходе торгов максимум на 3 836,33 пункта.

На этом фоне акции японских автопроизводителей падают на 9-13%. Так, Toyota Motor демонстрирует спад на 11,31%, Honda Motor - 11,89%, Mitsubishi Motors - 9,61%, Nissan Motor - 10,29%, Suzuki Motor - 12,43%.

Обвал на бирже в Токио местные наблюдатели объясняют опасениями относительно возможной рецессии в США, где статистические данные о рынке труда 2 августа оказались ниже ожиданий рынка. Падение продолжается после обвала котировок в пятницу на прошлой неделе, когда на фоне слабых статистических данных о состоянии промышленности США за июль Nikkei снизился на 5,8%.

Как заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси, правительство Японии не комментирует ситуацию на бирже, поскольку курсы акций определяются рынком, однако внимательно следят за ситуацией.

Еще одним фактором снижения котировок является укрепление национальной валюты, что невыгодно крупным экспортерам. В понедельник курс составляет около 143,85 иены за $1, что является самым низким уровнем с середины января.