Суд завершил рассмотрение уголовного дела об убийстве несовершеннолетнего Шерзата Болата, произошедшего в октябре прошлого года в городе Талгар, собщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Верховного суда РК

Девять подсудимых признаны виновными по разным статьям Уголовного кодекса РК – в убийстве, покушении на убийство, хулиганстве, краже, а также недонесении о совершении преступления.

Суд назначил обвиняемым следующие сроки лишения свободы:

- Абзал Шынасыл - 23 года;

- Равиль Сакиев - 20 лет;

- Азамат Токтаубаев - 15 лет;

- Нуркияс Ильясов - 9 лет;

- Шынгыс Белгожаев - 7 лет;

- Нурбол Токтаубаев - 7 лет;

- Дархан Аскентай - 7 лет;

- Дидар Калиахмет - 7 лет;

- Думан Ыскак - 1 год и 6 месяцев.

Напомним, в начале октября 2024 года в Талгаре был убит подросток Шерзат Болат. По подозрению в умышленном убийстве арестованы восемь человек и трое – по недонесению о преступлении.

После убийства подростка был подожжен дом его семьи, он полностью сгорел. Позже был похоронен дядя Шерзата Болата, который якобы совершил суицид и в переписке по WhatsApp попросил похоронить рядом с племянником.

Во время главного судебного разбирательства гособвинитель Дана Сарсенбай сообщила, что смерть 16-летнего подростка наступила в результате обширной кровопотери. Прокурор запросила для подсудимых от 1,5 до 23 лет лишения свободы.