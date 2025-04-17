Фото: скриншот видео Верховного суда

Прокурор в ходе заседания озвучила некоторые подробности конфликта, который привел к трагедии. После потасовки в магазине подозреваемые напали на подростка и устроили групповую драку из-за денежного спора после покупки пива в магазине «Камажай».

Так, Шынасыл нанес ему удар кухонным ножом в сердце на глазах его родственников. Раненый Шерзат Болат смог пройти около 50 метров и потерял сознание. Его дядя попросил вызвать скорую помощь. Однако злоумышленник продолжал вести себя крайне агрессивно, угрожая матери и бабушке подростка.

Затем один из участников потасовки ударил вышедшего из магазина Нурумова, отца Шерзата, стеклянной бутылкой по лицу, а нападавший Токтаубаев бросил в него камень. Его подельник Сакиев метнул бутылку в Гаипбаева, а другие избивали дядю Шерзата Болата, достали ножи и порезали кожаную куртку. Дядя Шерзата, Гаипбаев, получил многочисленные телесные повреждения. Токтаубаев украл телефон стоимостью 220 тысяч тенге и вместе со спутниками скрылся с места преступления на машине.

По данным судмедэкспертизы, 16-летнему подростку нанесли ему колото-резаное ранение грудной клетки слева, которое вызвало внутреннее и внешнее кровотечение, в плевре скопилось 1 500 миллилитров крови. Также на теле и голове погибшего зафиксировали многочисленные травмы.

«Смерть Шерзата Болата наступила в результате обширной кровопотери из-за колото-резаного ранения в грудную клетку слева. Его смерть была засвидетельствована 4 октября в 01:30 в Талгарской районной больнице», – подытожила Дана Сарсенбай.

В данное время судебное заседание продолжается.

Напомним, в начале октября 2024 года в Талгаре был убит подросток Шерзат Болат. По подозрению в умышленном убийстве арестованы восемь человек и трое – по недонесению о преступлении. Родные подростка требуют справедливого приговора убийцам, а также открытого суда над ними.

После убийства подростка был подожжен дом его семьи, он полностью сгорел. Позже был похоронен дядя Шерзата Болата, который по предварительным данным, совершил суицид и якобы в переписке по WhatsApp попросил похоронить рядом с племянником. В соцсетях содержание записки и ее подлинность подвергли сомнению.

Объем уголовного дела составил 62 тома.

Адвокаты подсудимых и потерпевшие сегодня просили перенести суд из Талдыкоргана в Алматы.