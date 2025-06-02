Все подсудимые в убийстве подростка отрицают вину в его убийстве или признают ее частично

Фото: скриншот видео

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетісу сегодня начались прения по делу об убийстве подростка Шерзата Болата, сообщает Kazpravda.kz

В ходе выступления гособвинитель Дана Сарсембай напомнила некоторые подробности резонансного уголовного дела, она потребовала приговорить подсудимых к длительным срокам заключения:

Абзал Шынасыл – 23 года лишения свободы;

Равиль Сакиев – 20 лет лишения свободы;

Азамат Токтаубаев – 15 лет лишения свободы;

Нуркияс Ильясов – 9 лет лишения свободы;

Шынгыс Белгожаев – 7 лет лишения свободы;

Нурбол Токтаубаев – 7 лет лишения свободы;

Дархан Аскентай – 7 лет лишения свободы;

Дидар Калиахмет – 7 лет лишения свободы;

Думан Ыскак – 1 год и 6 месяцев лишения свободы.

Стоит отметить, что несколько подсудимых были ранее судимыми, причем некоторые из них так и не признали свою вину.

Напомним, в начале октября 2024 года в Талгаре был убит подросток Шерзат Болат. По подозрению в умышленном убийстве арестованы восемь человек и трое – по недонесению о преступлении. Родные подростка требуют справедливого приговора убийцам.

После убийства подростка был подожжен дом его семьи, он полностью сгорел. Позже был похоронен дядя Шерзата Болата, который якобы совершил суицид и в переписке по WhatsApp попросил похоронить рядом с племянником. В соцсетях содержание записки и ее подлинность подвергли сомнению.

Объем уголовного дела составил 62 тома.

Во время главного судебного разбирательства гособвинитель Дана Сарсенбай сообщила, что смерть 16-летнего подростка наступила в результате обширной кровопотери.