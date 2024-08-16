Объявлены дата и место следующего боя Данияра Елеусинова

Фото: пресс-служба НОК РК

Пресс-служба компании «All Stars Boxing» выступила с объявлением следующего боя казахстанского именитого боксера Данияра Елеусинова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

«В главном бое вечера All Stars Boxing выступит казахстанский боксер, заслуженный мастер спорта РК, двукратный чемпион Азиатских Игр и олимпийский чемпион — Данияр Елеусинов», — сообщили в компании.

Турнир состоится 28 сентября в Алматы на «Алматы Арене».

Cвой последний на сегодня бой на профессиональном ринге Елеусинов провел в декабре 2021 года в Астане против аргентинца Хуана Германа Лила и победил единогласным решением судей, завоевав титул IBO в полусреднем весе.

В конце декабря 2022 года Данияра лишили титула чемпиона мира. Причиной такого решения боксерской организации послужил длительный простой спортсмена. С момента завоевания титула чемпиона мира IBO «Казахский гром» не провел ни одной его защиты.

В декабре 2023 года экс-чемпион мира по версии IBO в полусреднем весе выступил на шоу «Ночь чемпионов IBA» в Астане и расправился с Джабулани Макхенсе из ЮАР. Но тот бой не пошел в официальный рекорд боксеров.