Данияра Елеусинова лишили титула чемпиона мира

Спорт
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Причиной такого решения боксерской организации послужил длительный простой спортсмена. С момента завоевания титула чемпиона мира IBO «Казахский гром» не провел ни одной его защиты.

Фото: sports.kz

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) больше не является обладателем титула чемпиона мира в полусреднем весе по версии Международной боксерской организации (IBO), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Данный пояс Данияр завоевал в декабре 2021 года, победив в Астане единогласным решением судей аргентинца Хуана Эрнана Леаля (15-3, 4 КО).

Как стало известно, лишение Елеусинова чемпионского титула связано с длительным простоем боксера. В правилах и положениях IBO прописано, что чемпионы мира в каждой весовой категории, кроме супертяжелого веса, должны проводить защиту раз в 9 месяцев (для супертяжей этот срок составляет один год). Исключения предоставляются лишь по медицинским показаниям и/или по единоличному и абсолютному усмотрению IBO. Елеусинов же с момента завоевания титула чемпиона мира IBO не провел ни одной его защиты.

Издание отмечает, что в одном из последних интервью «Казахский гром» заявлял, что может завершить карьеру, если не получит конкретных предложений по боям до конца 2022 года.

Менеджер боксера Зия Алиев писал, что очередной поединок Елеусинова «находится в разработке», при этом не раскрывая дополнительных подробностей.

 

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