Данияр Елеусинов победил в первом поединке после возвращения на ринг

Экс-чемпион мира по версии IBO в полусреднем весе расправился с Джабулани Макхенсе из ЮАР, передает Kazpravda.kz

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Казахстанский боксер Данияр Елеусинов выступил на шоу «Ночь чемпионов IBA» в Астане, сообщает Sports.kz.

Елеусинов провел бой с южноафриканцем Джабулани Макхенсе. Этот поединок прошел в весовой категории до 71 килограмма и был рассчитан на шесть раундов по три минуты. Данияр одержал уверенную победу единогласным решением судей.

Этот бой не пойдет в официальный рекорд боксеров. На данный момент статистика выступлений Данияра Елеусинова в профи — 11-0, 6 КО.

В последний раз он выходил на ринг в декабре 2021 года, когда завоевал пояс чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO.

Что касается Джабулани Макхенсе, то боксер из ЮАР имеет рекорд в профи 14-2, 7 КО.