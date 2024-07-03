Обязательную маркировку лекарств, произведенных с 1 июля, ввели в Казахстане

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С 1 июля, согласно принятым изменениям в соответствующее постановление правительства, в Казахстане введена маркировка производимых лекарственных средств, передает корреспондент Kazpravda.kz

Постановление об определении перечня товаров, подлежащих маркировке распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2024 года.