Обязательную маркировку лекарств, произведенных с 1 июля, ввели в Казахстане

Здравоохранение
73
Гульмира Кунапия
корреспондент

Исключение - лекарственные средства и вакцины, применяемые в ветеринарии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 июля, согласно принятым изменениям в соответствующее постановление правительства, в Казахстане введена маркировка производимых лекарственных средств, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Постановление об определении перечня товаров, подлежащих маркировке распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2024 года.

«С 1 июля 2024 года – обязательная маркировка в отношении лекарств, произведенных с 1 июля 2024 года, расфасованных в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы, или упаковки для розничной продажи, за исключением лекарственных средств и вакцин, применяемых в ветеринарии», - говорится в новой редакции документа. 

#производство #лекарства #маркировка

Популярное

Все
Атомная энергетика помогает достичь стратегической цели углеродной нейтральности
Панты и мед – золотые бренды Рудного Алтая
Праздник «Қымыз мұрындық» отметили в Улытау
85-летний Бектай Сулейменов вырастил за свою жизнь свыше двух миллионов деревьев
На востоке страны полным ходом идет подготовка к отопительному сезону
Трезвое село стало и самым чистым
Одна акция идет на помощь другой
Полтонны мусора вынесли из леса волонтеры Петропавловска
Лучше узнать казахский язык помогут топонимы
Китай заинтересован в сотрудничестве
Эксперты делятся ожиданиями от предстоящего саммита ШОС
Инициативы, направленные на формирование справедливого мира
Сумеет ли Казахстан убедить мировые державы в необходимости диалога?
Тайна женщины, или Трагедия маленького человека
Астанинский саммит ШОС станет беспрецедентным по числу участников и формату
Много долларов – не всегда хорошо
...Все начиналось на этих подмостках
За граффити – реальный срок
Палуаны померились силами
Путин прибыл в Астану
Строительные рынки переезжают за город
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Проект по освоению месторождения вольфрамовых руд в Алматинской области введут до конца года
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
«Правда никому не нужна» - Бишимбаев о суде
Приговор Бишимбаеву оставили без изменений
Маулен Ашимбаев встретился с мировым экспертом в области искусственного интеллекта
Рекламный бизнес Костаная терпит убытки из-за позиции местной власти
Приказ длиной в три года
Дело – труба
С наступлением жарких летних дней в селах Алматинской области пропала питьевая вода
Около 15% семейных пар страдают бесплодием
Задержаны незаконные добытчики драгметаллов
Токаев принял посла Катара
Когда другие методы иссякли
«Прижали» – и сразу признал детей
Эффективный институт обратной связи
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя

Читайте также

Единый учет медицинских инцидентов и страховых случаев буду…
Неделя репродуктивного здоровья завершилась в Казахстане
Уникальные операции детям с эпилепсией проводят актюбинские…
Тарифы на осложненные роды повысили на 60% в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]