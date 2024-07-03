Обязательную маркировку лекарств, произведенных с 1 июля, ввели в Казахстане

Исключение - лекарственные средства и вакцины, применяемые в ветеринарии
С 1 июля, согласно принятым изменениям в соответствующее постановление правительства, в Казахстане введена маркировка производимых лекарственных средств, передает корреспондент Kazpravda.kz
Постановление об определении перечня товаров, подлежащих маркировке распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2024 года.
«С 1 июля 2024 года – обязательная маркировка в отношении лекарств, произведенных с 1 июля 2024 года, расфасованных в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы, или упаковки для розничной продажи, за исключением лекарственных средств и вакцин, применяемых в ветеринарии», - говорится в новой редакции документа.