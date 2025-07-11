В минувшие выходные на Капшагайском водохранилище было по-особенному жарко. Здесь собрались свыше 2 тыс. пловцов из 18 стран, прибывших побороться за призовые места турнира Oceanman Kazakhstan 2025.
Oceanman Open Water – это несколько стартов, проводимых ежегодно в разных точках мира и объединенных в один чемпионат. Впервые соревнование было устроено в 2015 году в Испании, а далее массовые заплывы на открытой воде проходили в красивейших уголках планеты: в Европе, Северной и Южной Америке, Юго-Восточной Азии. Таким образом, чемпионат похож на кругосветное путешествие, и уже четвертый год подряд его принимает казахстанская земля.
По оценкам экспертов, Oceanman – своего рода аналог движения Ironman. Однако отличие в том, что здесь участники демонстрируют свои возможности, преодолевая водную стихию на открытых водоемах. Главная особенность чемпионата – его открытость, он объединяет тысячи людей, которые плывут бок о бок. Это профессиональные пловцы и любители, представители любых возрастов и профессий.
По правилам турнира его участник может проплыть одну дистанцию либо выбрать несколько. К примеру, дети соревнуются на отрезке 500 м, спринтеры постарше выбирают 2 км. Есть еще эстафета 3 x 500 м, заплыв на 5 км (Half Oceanman). Протяженность же полного Oceanman составляет 10 км.
Участников капшагайских заплывов поприветствовал президент мировой серии Oceanman Фермин Эгидо. По его словам, казахстанские этапы состязаний отличаются массовостью и хорошей организацией. Победители и призеры нынешних стартов пройдут в финальный тур Oceanman Worldwide Championship, который состоится в декабре в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).
В свою очередь аким Алматинской области Марат Султангазиев отметил, что турнир, уже ставший для Конаева традиционным, играет важную роль в пропаганде массового спорта. Именно такие масштабные состязания помогают воспитывать спортсменов высокого класса, служат хорошим стимулом для развития отечественного туризма.
Изюминкой нынешних заплывов стала номинация Inspiration (Вдохновение), учрежденная организаторами для детей с ограниченными возможностями. Каждый особенный ребенок преодолевал свою дистанцию в сопровождении опытного пловца.
Одним из попечителей выступил известный правовед Ержан Есимханов, первый казахстанец, переплывший пролив Ла-Манш длиной 34 км. Он сопровождал Тумар Мураткызы на дистанции 500 м.
– У Тумар это был первый в жизни заплыв на открытой воде, – отметил Ержан. – Она показала себя настоящим бойцом: упорно шла к финишу, не сдавалась, даже когда устала, оставалась в хорошем настроении. Большим удовольствием было плыть вместе. Как только финишировала, Тумар радостно побежала к первой в жизни медали по марафонскому плаванию. Пусть таких наград будет у нее много!
Как рассказал главный организатор, обладатель франшизы Oceanman Kazakhstan Ералы Уралов, особое внимание уделяется вопросам безопасности участников. На всем протяжении трассы были установлены буи, курсировали байдарки, гидроскутеры МЧС. На промежуточных остановках волонтеры обеспечивали пловцов питанием и водой.
– Oceanman – не просто соревнование, а атмосфера, объединяющая людей, пробуждающая силу воли, вдохновение и стремление к победе, – подчеркнул Ералы Уралов.
По словам профессиональных спортсменов, заплывы на открытой воде сложнее, чем в бассейне, так как приходится преодолевать водную стихию (мешают плыть волны, ветер, отсутствует четкий ориентир). Oceanman проверяет любителей плавания на выносливость и характер. Тем весомее победа, достигнутая в условиях жесткой конкурентной борьбы.
Соревнования прошли на высоком уровне, все вышедшие на старт атлеты благополучно финишировали. Победителями супермарафона на 10 км среди мужчин и женщин стали казахстанские спортсмены, призеры ряда международных турниров Лев Черепанов и Ирина Лазарева. В заплыве на 5 км (Half Oceanman) лидировали Родриго Малан из Дубая и алматинка Газиза Кумакбаева. На детской дистанции Ocean kids и в номинации Inspiration пьедестал почета полностью заняли представители Казахстана.
Масштабный спортивный праздник на Капшагае подарил как спортсменам, так и болельщикам море позитивных эмоций. Вручая награды победителям и призерам, организаторы сообщили, что в конце лета (30–31 августа) состоится первый морской заплыв в истории Oceanman Kazakhstan. Новой локацией станет побережье Каспийского моря в Актау. Регистрация участников уже началась.