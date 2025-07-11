В минувшие выходные на Капшагайском водохранилище было по-особенному жарко. Здесь собрались свыше 2 тыс. пловцов из 18 стран, прибывших побороться за призовые места турнира Oceanman Kazakhstan 2025.

фото организаторов

Oceanman Open Water – это несколько стартов, проводимых ежегодно в разных точках мира и объединенных в один чемпионат. Впервые соревнование было устрое­но в 2015 году в Испании, а далее массовые заплывы на открытой воде проходили в красивейших уголках планеты: в Европе, Северной и Южной Америке, Юго-Восточной Азии. Таким образом, чемпионат похож на кругосветное путешествие, и уже четвертый год подряд его принимает казахстанская земля.

По оценкам экспертов, Ocean­man – своего рода аналог движения Ironman. Однако отличие в том, что здесь участники демонстрируют свои возможности, преодолевая водную стихию на открытых водоемах. Главная особенность чемпионата – его открытость, он объединяет тысячи людей, которые плывут бок о бок. Это профессиональные пловцы и любители, представители любых возрастов и профессий.

По правилам турнира его участник может проплыть одну дистанцию либо выбрать несколько. К примеру, дети соревнуются на отрезке 500 м, спринтеры постарше выбирают 2 км. Есть еще эстафета 3 x 500 м, заплыв на 5 км (Half Oceanman). Протяженность же полного Oceanman составляет 10 км.

Участников капшагайских заплывов поприветствовал президент мировой серии Oceanman Фермин Эгидо. По его словам, казахстанские этапы состязаний отличаются массовостью и хорошей организацией. Победители и призеры нынешних стартов пройдут в финальный тур Oceanman Worldwide Championship, который состоится в декабре в Дубае (Объе­диненные Арабские Эмираты).

В свою очередь аким Алматинской области Марат Султангазиев отметил, что турнир, уже ставший для Конаева традиционным, играет важную роль в пропаганде массового спорта. Именно такие масштабные состязания помогают воспитывать спортсменов высокого класса, служат хорошим стимулом для развития отечественного туризма.

Изюминкой нынешних заплывов стала номинация Inspiration (Вдохновение), учрежденная организаторами для детей с ограниченными возможностями. Каждый особенный ребенок преодолевал свою дистанцию в сопровождении опытного пловца.

Одним из попечителей выступил известный правовед Ержан Есимханов, первый казахстанец, переплывший пролив Ла-Манш длиной 34 км. Он сопровождал Тумар Мураткызы на дистанции 500 м.

– У Тумар это был первый в жизни заплыв на открытой воде, – отметил Ержан. – Она показала себя настоящим бойцом: упорно шла к финишу, не сдавалась, даже когда устала, оставалась в хорошем настроении. Большим удовольствием было плыть вместе. Как только финишировала, Тумар радостно побежала к первой в жизни медали по марафонскому плаванию. Пусть таких наград будет у нее много!

Как рассказал главный организатор, обладатель франшизы Oceanman Kazakhstan Ералы ­Уралов, особое внимание уделяется вопросам безопасности участников. На всем протяжении трассы были установлены буи, курсировали байдарки, гидроскутеры МЧС. На промежуточных остановках волонтеры обеспечивали пловцов питанием и водой.

– Oceanman – не просто соревнование, а атмосфера, объединяющая людей, пробуждающая силу воли, вдохновение и стремление к победе, – подчеркнул Ералы Уралов.

По словам профессиональных спортсменов, заплывы на открытой воде сложнее, чем в бассейне, так как приходится преодолевать водную стихию (мешают плыть волны, ветер, отсутствует четкий ориентир). Oceanman проверяет любителей плавания на вынос­ливость и характер. Тем весомее победа, достигнутая в условиях жесткой конкурентной борьбы.

Соревнования прошли на высоком уровне, все вышедшие на старт атлеты благополучно финишировали. Победителями супермарафона на 10 км среди мужчин и женщин стали казахстанские спортсмены, призеры ряда международных турниров Лев Черепанов и Ирина Лазарева. В заплыве на 5 км (Half Oceanman) лидировали Родриго Малан из Дубая и алматинка Газиза Кумакбаева. На детской дистанции Ocean kids и в номинации Inspiration пьедестал почета полностью заняли представители Казахстана.

Масштабный спортивный праздник на Капшагае подарил как спортсменам, так и болельщикам море позитивных эмоций. Вручая награды победителям и призерам, организаторы сообщили, что в конце лета (30–31 авгус­та) состоится первый морской заплыв в истории Oceanman Kazakhstan. Новой локацией станет побережье Каспийского моря в Актау. Регистрация участников уже началась.