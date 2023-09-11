Очередная победа Казахстана

Спорт
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Дмитрий Норкин

Вчера вечером наша сборная на «Астана Арене» проводила игру против Северной Ирландии и победила со счетом 1:0.

Фото Telegram/aqorda_resmi

А предыдущий поединок в Астане между национальными сборными Казахстана и Финляндии поставил новый рекорд по количеству зрителей на домашней игре.

Матч пятого тура группового раунда квалификации Евро-2024 посетили 30 019 зрителей. Это новый рекорд в истории стадионов нашей страны и «Астана Арены» в частности. Ранее самым посещаемым был матч Казах­стан – Беларусь (2:1), собравший на столичной арене 29 637 футбольных фанатов.

Теперь непосредственно о поединке. Домашний матч с Финляндией, где разыгрывается путевка на чемпионат Европы, который в следующем году (с 14 июня по 14 июля) пройдет в Германии, был одним из самых важных во всей квалификации для сборной Казахстана. После трех наших побед подряд – над Данией, Сан-Марино и Северной Ирландией (кстати, финны тоже одержали три выигрыша кряду над Северной Ирландией, Словенией и Сан-Марино) все очень надеялись, что казахстанская дружина одолеет и футболистов из Суоми, но, к сожалению, не вышло...

А большой футбольный праздник нам испортил 22-летний полузащитник датского клуба «Норшелланн» Оливер Антман, забивший единственный гол в игре на 78-й минуте. У него теперь на счету пять голов в семи матчах за национальную команду.

Наши игроки очень старались в этот день, но, видимо, опыта обыграть теперь уже единоличного лидера нашей группы Н не хватило. Стоит отметить, что на действиях сборной Казахстана сказалось и отсутствие двух ведущих, но имеющих травмы игроков Бауыржана Исламхана и Михаила Габышева. В целом мы сыграли на своем уровне, и будь поточнее в двух эпизодах (впрочем, и у финнов были такие моменты), счет и результат, конечно же, могли быть иными. Хотелось бы, чтобы наши болельщики все же не судили строго ­команду за проигрыш, ведь в этом сезоне она показывает тот результат, о котором мы раньше лишь мечтали.

После вчерашней победы над Северной Ирландией наша сборная вновь вернулась на второе место в турнирной таблице. На ее вершине – сборная Финляндии, у которой так же, как у нас, 12 очков (победа 0:1 в личной встрече), третье-четвертое мес­та с 10 очками делят Дания и Словения. Три очка у Северной Ирландии, и ни одного балла не набрала команда Сан-Марино.

У Казахстана все еще остаются неплохие возможности не только улучшить свое турнирное положение, но даже при определенных раскладах претендовать на заветную путевку на Евро-2024.

#казахстан #Спорт #Финляндия #футбол #игра

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