Очередной шаг – структурная перестройка Глеб МАЛЫХ

Открывая заседание, заместитель председателя Мажилиса Владимир Божко поздравил участников «правчаса» с профессио­нальным праздником – Днем работников сельского хозяйства, который прошел 20 ноября.



Выступая на «правчасе», заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов обозначил, в частности, основные сдерживающие факторы развития АПК, цели и задачи государственной программы. Так, реализация государственной программы обеспечит, в частности, увеличение в 1,3 раза валового выпуска сельхозпродукции, рост на 50% производительности труда; рост более чем в три раза объемов частных инвестиций в отрасль.



Продолжая тему, председатель Комитета Мажилиса по аграрным вопросам Сапар Омаров сделал содоклад, отметив, что, несмотря на достигнутые позитивные сдвиги, темпы развития сельскохозяйственного производства пока отстают от среднестатистических показателей роста экономики. К сожалению, представленная концепция Государственной программы развития агропромышленного комп­лекса на 2017–2020 годы не охватывает весь спектр вопросов экономики АПК. Самое главное в современных условиях, по мнению содокладчика, это способствовать адаптации сельхозпредприятий к работе в рыночной экономике, преодолению убыточности сельского хозяйства, структурной перестройке и повышению эффективности производства. При этом главным критерием получения государственных дотаций должен стать конечный результат – единица произведенной продукции.



Подводя итоги «правчаса», вице-спикер Мажилиса Владимир Божко отметил, что в отрасли остается нерешенным целый пласт структурных проблем. При этом была выражена уверенность, что Министерством сельского хозяйства, соответствующими государственными органами будут про­анализированы все замечания и пожелания депутатского корпуса.



В завершение заседания приняты соответствующие рекомендации, которые будут доработаны с учетом высказанных предложений.

