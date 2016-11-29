Очередной шаг – структурная перестройка

Глеб МАЛЫХ
Открывая заседание, заместитель председателя Мажилиса Владимир Божко поздравил участников «правчаса» с профессио­нальным праздником – Днем работников сельского хозяйства, который прошел 20 ноября.

Выступая на «правчасе», заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов обозначил, в частности, основные сдерживающие факторы развития АПК, цели и задачи государственной программы. Так, реализация государственной программы обеспечит, в частности, увеличение в 1,3 раза валового выпуска сельхозпродукции, рост на 50% производительности труда; рост более чем в три раза объемов частных инвестиций в отрасль.

Продолжая тему, председатель Комитета Мажилиса по аграрным вопросам Сапар Омаров сделал содоклад, отметив, что, несмотря на достигнутые позитивные сдвиги, темпы развития сельскохозяйственного производства пока отстают от среднестатистических показателей роста экономики. К сожалению, представленная концепция Государственной программы развития агропромышленного комп­лекса на 2017–2020 годы не охватывает весь спектр вопросов экономики АПК. Самое главное в современных условиях, по мнению содокладчика, это способствовать адаптации сельхозпредприятий к работе в рыночной экономике, преодолению убыточности сельского хозяйства, структурной перестройке и повышению эффективности производства. При этом главным критерием получения государственных дотаций должен стать конечный результат – единица произведенной продукции.

Подводя итоги «правчаса», вице-спикер Мажилиса Владимир Божко отметил, что в отрасли остается нерешенным целый пласт структурных проблем. При этом была выражена уверенность, что Министерством сельского хозяйства, соответствующими государственными органами будут про­анализированы все замечания и пожелания депутатского корпуса.

В завершение заседания приняты соответствующие рекомендации, которые будут доработаны с учетом высказанных предложений.

Популярное

Все
Доверие как фундамент легитимности
Деньги – почте, газеты – в никуда
Оберегая важнейший ресурс
О недрах и не только
Конституционные основы политической трансформации
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Позитив в тройном размере
Эффективное уголовное правосудие как часть национальной безопасности
Код степной государственности
Сумасшедший камбэк Аргентины
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариальной деятельности и юридической помощи
Жива душа степи
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
«Мама, я плыву!»
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими          Эмиратами, с другой стороны
Закон Республики Казахстан Об охране почв
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Главная ценность – человек
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование зданий и земельных участков в городе Астане и городе Бишкеке для нужд Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике и Посольства Кыргызской Республики в Республике Казахстан, а также резиденций Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике и Чрезвычайного и Полномочного        Посла Кыргызской Республики в Республике Казахстан
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Токаев принял президента ЕБРР
Казахстан и Исламский банк развития расширяют стратегическое партнерство
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Ночь – не время для детских прогулок
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси
МВД: Потерпевшим от интернет-мошенничества возвращено 4,8 млрд тенге
Основа государственности и общественного согласия
Мощности увеличились в три раза
Для спасателей открыли современный фитнес-центр в Астане
В МЧС напомнили казахстанцам правила безопасности при угрозе селя
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Новые объекты военной инфраструктуры открыли в Актюбинской области
Подиум для всех
Документы по конституционной реформе переданы в Архив Президента
Мбаппе и Холанд раскачивают мундиаль
Перезагрузка «Астаны»
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в правительстве
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Указ Президента Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]