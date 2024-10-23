Очередную попытку незаконного вывоза ГСМ за рубеж пресекли пограничники

С начала года на данном участке предотвращено 1 205 подобных случаев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент погранслужбы по Жамбылской области на госгранице пресек 159 фактов незаконного перемещения горюче-смазочных материалов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ

Сообщается, что нефтепродукты перевозились автотранспортом с использованием дополнительно установленных бензобаков, переоборудованных газобаллонов и различных хозяйственных емкостей.