Фото предоставлено пресс-службой Актюбинского гарнизона

Торжественное мероприятие прошло в части № 30238, где присягу принесли свыше 130 молодых военнослужащих. После завершения официальной части 18-летний Роман Шаповалов, не дожидаясь окончания службы, решился на важный шаг – перед строем, среди родных и товарищей, он встал на колено и протянул кольцо своей избраннице.

Его девушка Ксения, студентка второго курса колледжа, не смогла скрыть слезы радости. На предложение руки и сердца она ответила согласием.

- Мы познакомились три года назад на хоккейном матче в Ледовом дворце, и с тех пор вместе. Я думал сделать предложение после службы, но понял, что именно сегодня – самый подходящий момент. День присяги - отличный повод для начала новой жизни, - рассказывает Роман.

Подготовка к такому ответственному моменту велась заранее. О своей идее солдат сообщил сослуживцам и родным. Кольцо привезла мама Ромы. Женщина призналась, что была удивлена, но поддержала сына.

- Конечно, для нас это стало неожиданностью, но мы очень рады за них, - сказала мама новобранца Татьяна Шаповалова.

Сама Ксения говорит, что не ожидала получить предложение именно в такой день и в такой атмосфере.

- Это был настоящий сюрприз! Все случилось так внезапно, но я точно знала, какой будет мой ответ, - поделилась девушка.

Этот трогательный эпизод стал ярким моментом дня, наполненного эмоциями, гордостью и важными решениями. Для Романа и Ксении теперь дата присяги станет еще и днем начала их новой, совместной жизни.