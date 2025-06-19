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О роли нашей республики в грандиозном проекте рассказал руководитель организационного комитета и генеральный директор Международного центра региональной интеграции Ислам Назаралиев.

– Ислам Замирович, расскажите, пожалуйста, подробнее об этой меж­дународной инициативе.

– Это 51 день пути, более 8 000 километров, свыше 30 городов в России, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Это более ста участников – ученых, блогеров, предпринимателей, студентов и волонтеров, которые создают общее деловое, информацио­н­ное и культурное пространство. И это десятки мероприятий в городах по маршруту следования.

Экспедицию можно назвать платформой, где рождаются новые идеи, выстраиваются деловые связи, запускаются совместные проекты. У нас четыре ключевых направления работы: деловое, научное, культурно-гуманитарное и медийное. Все, что происходит в ходе экспедиции, осмысливается, обобщается и трансформируется в конкретные предложения, которые станут предметом обсуждения на первом Центральноазиатском международном экономическом форуме в Душанбе – он будет финальной точкой нашего маршрута.

Уникальность экспедиции в том, что мы, двигаясь по маршруту, общаемся с людьми на местах, делимся своим опытом и лучшими практиками, получаем обратную связь, конкретные предложения по повестке деловой и научной программы. Это подлинные голоса регионов, собранные в дороге.

– Как появилась сама идея экспедиции?

– Все началось с предложения – пройти по маршрутам старых торговых караванов. Сначала мы задумывали небольшую поездку в отпуск на 3–4 машинах. Но как только поделились этой мыслью с друзьями, инициатива быстро начала обрастать новыми смыс­лами и предложениями. Кто-то знал, к кому обязательно стоит заехать в Актобе, кто-то вспоминал об удивительном человеке в Самарканде, другой убеждал не пропустить мероприятия в Таразе и Туркестане, Оше и Кулябе. Поддержка в планировании пришла сразу из всех стран региона – и вскоре к нам присоединились единомышленники даже из Беларуси, Словакии и Италии.

– Как вы представили экспедицию широкой аудитории?

– Ее публичная презентация состоя­лась в Астане почти год назад на полях форума МГИМО, приуроченного к 80-летию вуза. Символично, что площадкой стала столица Казахстана – государства, играющего ключевую роль в продвижении евразийского сотрудничества. Я, как выпускник этого вуза, с гордостью представил экспедицию сокурсникам, соседям по общежитию, выпускникам московских университетов. Кто-то удивился, кто-то отнесся со скепсисом, учитывая масштаб проекта, но большинство поддержали идею. И вот сегодня наш Караван дружбы, пройдя всю Россию, более двух тысяч километров и четверть пути, планирует прибыть в Актобе.

– Казахстан – первая страна в Цент­ральной Азии на пути экспедиции. Какая программа ждет тут участников проекта?

– Мы чувствуем встречное движение казахстанских друзей на всех уровнях. По маршруту от Актобе до Алматы мы взаимодействуем с министерствами культуры, туризма, образования, с акиматами, университетами, бизнесом. И вопросы выходят далеко за пределы логистики. Мы говорим о сотнях людей, включенных в проект на всех уровнях, от министра до волонтера. То же самое и с программой – она интересная, современная, насыщенная и включает мероприя­тия в восьми городах по всей стране.

– Вы упомянули, что команду соб­рали из представителей нескольких стран. Как они коммуницируют между собой?

– Мы с гордостью можем заявить, что русский язык – это не только наше культурное наследие. Это удобная основа межрегионального диалога, взаимопонимания и доверия. Это язык, на котором можно поговорить с представителями всех стран региона.

Казахстан уникален в этом плане: кроме развития государственного языка, идет поддержка русского, причем как в вашей республике, так и за ее пределами. Именно поэтому мы с большим уважением и благодарностью отмечаем инициативу Президента Республики Казахстан

Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о создании Международной организации по русскому языку под эгидой СНГ.

Другой аспект – бизнес. Русский – язык бизнеса в регионе. Россия – один из крупнейших инвесторов и торговых партнеров Казахстана. Российский рынок, крупнейший в ЕАЭС, он открыт для активных, креативных, талантливых бизнесменов из Казахстана и других стран региона. Экспедиция становится своего рода витриной этих возможностей для сотрудничества.

В ряде крупных городов по пути проходят встречи с бизнесом, презентации экспортных товаров, дискуссии о цифровизации, зеленой экономике, логистике. Казахстанские компании получают уникальный шанс показать себя не только соседям, но и партнерам из других стран региона.

– Чего вы ждете от финального этапа в Душанбе?

– Финалом станет первый Цент­ральноазиатский международный экономический форум. Запланировано более 500 участников, десятки панельных сессий, выставки, встречи, презентации. И Казахстан там будет представлен достойно как страна-лидер, как сосед, который умеет стратегически планировать на десятилетия вперед.

– Если говорить не только о цифрах, но и о смыслах, что для Вас значит эта экспедиция?

– Для меня экспедиция – это дополнительная возможность объединить людей и идеи. Посмотреть на регион как на пространство для возможностей, как на центр технологий. Центральная Азия – это сердце континента. А Россия и Казахстан – неотъемлемая часть этого пространства.

Экспедиция дает голос тем, кто хочет быть услышанным, и строит мост между теми, кто уважительно относится к нашему общему прошлому и готов конструировать совместное будущее на добрососедских основах.

Мы живем в цифровую эпоху, когда расстояния становятся условными и именно человеческое доверие остается самым дефицитным и уникальным ресурсом. Мы едем по Евразии, встречаем­ся с людьми и видим: у нас куда больше общего, чем кажется. Одна дорога, одна судьба и одна мечта о счастливом будущем. Мы все хотим, чтобы наши дети жили в мире, где соседство – это опора и дружба.

В экспедиции рождается новое евразийское самосознание. Нас объединяют свет идей, открытые разговоры, новые проекты. И каждый, кто к нам присоединяется в Астане, Ташкенте, Бишкеке и Душанбе, становится частью этой новой главы.

Соседей не выбирают – соседей дарует Всевышний. Евразия – это наша судьба, и в этой судьбе – сила, благородство и прочная основа движения вперед.