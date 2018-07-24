​Однажды в ауле

Легкая юмористическая постановка по сценарию Канабека Байсеитова и Куандыка Шангитбаева была представлена столичному зрителю в Дни культуры Жамбылской области.

1960-е годы. Молодые друзья – поэт Аубакир, художник Султан, доцент Хасен – мечтают о любви. Объект своих мечтаний они находят в газете – на фотографии красуется передовой специалист села, комсомолка Айсулу Асанова. Не зная, что они влюблены в одну и ту же девушку, друзья по очереди при помощи юного чабана Серке направляются в аул на поиски красавицы.

В ауле, как оказалось, джигитам были рады. Председатель колхоза Абдикадыр вместе с представителем милиции Гулшарой решают во что бы то ни стало задержать молодых людей в селе, нужно ведь поднимать народное хозяйство. Понимая, что влюбленных парней – трое, а девушка, ради которой они приехали, – одна, они решают каждому из них подобрать свою Айсулу. План удается: даже столкнувшись в ауле, каждый из друзей будет убежден, что именно он встречается с той самой девушкой на фотографии.

А как же сама Айсулу Асанова? Не зная обо всем происходящем, она скучает по джигиту Серке, уехав­шему на учебу в город. Потом ее чувства сменяются обидой за то, что он послал ей аж троих женихов. Но все завершится благополучно. Айсулу простит своего возлюбленного. А приехавшие из города джигиты, найдя в ауле своих суженых, незаметно для себя станут тружениками села, и таким образом задача председателя колхоза будет выполнена.

Спектакль, поставленный на сцене Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени Куанышбаева, был насквозь пропитан искрометным юмором. Актеры во время постановки иногда выходили за пределы сцены, еще больше вовлекая зрителей в действие.

Стоит отметить, что исполнители идеально подобраны на свои роли. Дерзкого, готового вступить в схватку не только на словах, но и на деле поэта Аубакира играет Мамбет Кожалиев, меланхоличного, сопереживаю­щего страдающим художника Султана – Жандар Кырыкбаев, начитанного доцента Хасена – Абзал Даулетбаков. В роли чабана Серке – Бексултан Алекешов. Сильных духом и мечтающих о любви девушек Айсулу, Кунсулу, Жансулу, Нурсулу играют прекрас­ные Альмира Дильда, Жадыра Култаева, Индира Мустафаева, Ризат Кылышбаева. В роли председателя колхоза Абдикадыра – заслуженный артист Республики Казахстан Аскарбек Сейилхан, представителя милиции на селе играет лауреат премии Союза молодежи Казахстана, колоритная Анар Алтыбаева. В роли электрика – Нурсултан Маханов.

Примечательно, что комедия «Беу, кыздар-ай!», постановщиком которой стал молодой режиссер из Алматы Рустем Жаныаманов, является современной и актуальной. Темы, волновавшие казах­станцев полвека назад, оказались важными и сегодня.

– В нашей стране реализуется государственная программа «С дипломом – в село». События в спектакле затрагивают эту тему – тему развития сельского хозяйства, привлечения специалистов в аул. Другой вопрос, поднимаемый в постановке, касается приоритетов девушек, которые стремятся быстрее построить карьеру, а создание семьи ставят на последнее место, – отметил директор Жамбылского областного казахского драмтеатра, писатель, драматург, деятель культуры Республики Казахстан Болат Бекжанов.