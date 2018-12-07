​Однажды в Жусансае

Безалкогольное движение

В небольшом ауле, насчитываю­щем 127 домов и 1 065 жителей, оно началось лет восемь назад. Инициировали его местные аксакалы, уставшие смотреть на многочисленные проблемы, в основе которых лежит употреб­ление спиртных напитков. Ссоры, пьяные драки и семейные конфликты непременно становились «достоянием» всего аула, ведь в сельской местности все и вся на виду, здесь ничего скрыть невозможно, все про всех все знают и обязательно обсуждают. Зачастую подобные инциденты происходят на глазах детей, получающих далеко не лучший пример для взрослой жизни.

– На совете биев аула мы неоднократно разбирали тот или иной конфликт между односельчанами, пытаясь понять, из-за чего он возник, и всякий раз получалось, что причиной тому – водка, – рассказывает местный аксакал, глава совета биев Жусансая Абдуалы Карымбай, один из инициаторов введения сухого закона. – Выпили, в пьяном угаре повздорили, потянуло на «подвиги». Отсюда – драки, семейные скандалы, а то и уголовные преступления. Стали говорить об этом с местным муллой, попросив его подключиться к решению проблемы. Ведь по одному из постулатов шариата спиртное является харам, то есть запретным.

Абдуалы Карымбай совет биев аула Жусансай возглавляет на протяжении последних 14 лет. В свое время его выбрали прямым голосованием старейшины аула. Неудивительно, что к нему прислушиваются все односельчане – от мала до велика, считая его мнение по любому вопросу, касаю­щемуся общественной жизни населенного пункта, авторитетным. Член Ассамблеи народа Казахстана Ордабасынского района с прошлого года является еще и непрофессиональным медиатором. Специально он этому нигде не учился, но житейской мудрос­ти и опыта хватает, чтобы миром уладить конфликты между соседями, решить запутанные, а порой и застарелые споры односельчан. Причем занимается он этим не только в своем ауле, но и в соседних населенных пунктах Аккойлы и Сартугай, так же как и Жусансай входящих в сельский округ Шубар.

Мулла Талап Альжан поддержал аксакалов, то и дело в ходе пятничной молитвы обращая внимание верующих на необходимость бойкотировать алкоголь, несущий зло и создающий проблемы, вести здоровый образ жизни. Как-то после жума-намаза для разговора в мечеть пригласили владельцев и продавцов всех трех сельских магазинов. Просили их отказаться от продажи спиртных напитков и табака. Все они жители Жусансая и о проблемах с пьянством и его последствиях знают не понас­лышке, так что пусть и не сразу, но под воздействием общественного мнения согласились избавить свои магазины от наиболее прибыльного товара.

– Люди отреагировали на такое решение по-разному, – признает­ся Абдуалы Карымбай. – Как минимум половина поддержала нововведение безоговорочно и сразу, решив для себя, что это хорошая идея. Праздники, свадьбы, тои в ауле стали проводить без алкоголя. С остальными продолжали работать, действуя исключительно методом внушения, без какого-либо принуждения. Так что ряды сторонников сухого закона постепенно увеличились и окрепли.

– И что сегодня все праздники в ауле проходят без спирт­ного? – задаю аксакалу уточняющий вопрос.

– Честно? Не могу дать стопроцентной гарантии, что все наши тои без алкоголя проводятся. Есть все же среди людей и такие, кто ставит спиртное на стол, их, правда, единицы. Но я не теряю надежды, что они вскоре осознают, что делают неправильно. За водкой они ездят в соседние аулы, потому что в наших магазинах ее не купить, это я могу утверждать с полной уверенностью. Точно так же у нас не торгуют насваем и сигаретами.

Абдуалы Карымбай рассказывает, что спиртное в ауле от случая к случаю употребляют менее десятка мужчин. Все они женатые, имеют семьи. И никто из них не может себе позволить разгуливать после этого по улицам населенного пункта, зная, что это нарушение общественного порядка и добром для них не закончится. Нет, речь не о каких-то там криминальных прояв­лениях, преступности в этом ауле нет. Просто аксакал знает наперечет всех, кто непрочь пропустить рюмку-другую. И после каждой такой выпивки обязательно приходит навестить на следующий день их дома, чтобы поговорить по душам. Кто-то в ответ молчит, кто-то обещает, что такое с ним случилось в пос­ледний раз. В ауле много мужчин, которые благодаря такому «патронажу» навсегда расстались со спиртным.

– Подростки и молодежь аула подрастают в условиях нетерпимого отношения к спиртному, никто из них водку не пьет, – утверждает сельский библиотекарь Гульжаухар Косижигит. – Я, как мать пятерых детей, трое из которых сыновья, такое начинание аксакалов с радостью поддержала. Какая женщина хочет видеть своих детей несчастными? Однозначно: нет таких среди нас, а водка – это путь в никуда. Два моих старших сына – Ергазы и Жангазы – сейчас живут в Алматы. Из дома я отпускала их с легким сердцем, будучи уверенной, что они не станут пить, а значит, не свяжутся с дурной компанией.

«Келин аула», как мне ее представил председатель совета биев, 23-летняя Гульжанат Абзалова переехала жить в Жусансай 3 года назад, выйдя замуж за местного джигита. Молодая женщина выросла в одном из аулов Шардаринского района и признается, что поначалу была удивлена, что здесь практически все люди исповедуют трезвый образ жизни. Ее супруг тоже не пьет. В семье родился второй ребенок, и молодые родители максимум внимания уделяют крохотному Ернуру.

Фельдшер с 12-летним стажем Багила Абу уже и не припомнит, когда ей приходилось выводить односельчан из запоя или залечивать «пьяные» раны. Наоборот, все больше жителей по собственной инициативе приходят на прием, интересуются, что делать, чтобы снизить давление, как поправить пошатнувшееся здоровье. Медик уверена, что отказ от употребления алкоголя и табака непременно скажется на здоровье детей, подрастающего поколения, с детства не приемлющего вредные привычки.

Шаризат Имамады два десятилетия занимается торговлей, одной из первых в ауле открыв магазин по продаже продуктов питания и бытовых мелочей. Хозяйка торговой точки сама стоит за прилавком. Говорит, что сразу согласилась отказаться от продажи спиртного и табака, как только ее попросили аксакалы. И мужа уговаривала не противиться.

– Мои шестеро детей уже вырос­ли, мы с супругом их выу­чили, теперь они сами себя обеспечивают, – рассуждает Шаризат Имамады. – А нам много не надо, так что за особой прибылью не гонимся, на жизнь торговля позволяет заработать и на том спасибо Аллаху. Мой магазин вдоль трассы стоит, и часто заходят посторонние люди, проезжающие мимо. Узнав, что нет у меня ни пива, ни сигарет, сильно удивляются, не понимая, как это вообще возможно.

Стать образцовым просто

Отказ от алкоголя и табакокурения сподвиг жителей Жусансая заняться благоустройством и обуст­ройством своего населенного пункта, организацией досуга и повышением общей культуры жителей. И людям многое удалось сделать, причем практически без участия государства.

– Наша цель – сделать Жусансай образцово-показательным аулом, – делится ближайшими планами Абдуалы Карымбай. – И пока это у нас неплохо получается. Раньше летом ходили по клубам пыли, а осенью и весной утопали в колдобинах и грязи. Сейчас же у нас есть асфальт. Правда, пока не везде, но это всего лишь дело времени.

Несколько лет назад одну из центральных улиц, названную в честь выходца из аула известного профессора Шингельды Бисембиева, его сын – шымкентский предприниматель – засыпал гравием. Видя такое дело, его примеру последовал житель аула Зиятбек Исабеков, завезя пару десятков КамАЗов гравия на улицу, названную в честь его отца-фронтовика Тазабека Исабекова. После этого желание помочь в благоустройстве родного аула изъявил Максат Абылхасимов, часто приезжающий из Шымкента на малую родину навестить живущего здесь родного брата.

Еще один предприниматель Абдра­шит Омаров построил для односельчан мечеть, помог 11 землякам совершить хадж в Мекку и закатал в асфальт еще одну улицу. Позаботился бизнесмен и о местной детворе, подарив для школы 20 компьютеров и борцовские ковры для спортзала, чтобы подростки могли в свободное время заниматься спортом, а не балду гоняли по аулу. После этого при школе открыли секцию по казак куреси, пригласив для проведения занятий тренера из районного центра.

Два местных жителя – Максат Асильбеков и Максат Орынбек­улы, занимающиеся земледелием и животноводством, тоже внесли свою лепту в благоустройство аула, который в полноводные годы неизбежно затапливала выходящая из берегов река Арысь. Улицы аула в такие годы напоминали море разливанное. Вода долго стояла на улицах, во дворах и огородах. Так вот дехкане за свои деньги построили мостики под дорогой на нескольких улицах, по которым теперь вода уходит в ложбину на окраине аула, не образуя наводнения. Для аула, живущего за счет земледелия и животноводства, это очень важно.

У каждой семьи от полутора до трех гектаров земли, полученной в аренду на 49 лет. На ней выращивают в основном овощи и корма для домашнего скота, который есть на каждом подворье. Так что работы у людей сейчас круглый год невпроворот.

– Пойдемте, я вам свою теплицу покажу, огурцы уже цвет набрали, к Новому году ждем урожай, – приглашает меня к себе в гости пенсионер Зиятбек Исабеков, всю жизнь проработавший ветеринаром. – Сын вот решил круглый год нас овощами кормить. Он у меня, как и супруга, учитель математики, а в свободное время либо мне за лошадьми ухаживать помогает, либо в теплице работает.

Это первая теплица в Жусансае, хотя в сельском округе овощи в закрытом грунте выращивают в общей сложности на 8 га. Когда минувшей зимой Жандарбек Исабеков высадил огурцы, аул напряженно наблюдал, что получится из его затеи. На пяти сотках вырастили отменный урожай, продав 13 тонн, не считая того, что пустили на угощение земляков.

– Лучший в мире напиток – это кумыс, угощайтесь, – пока Жандарбек показывал мне свое хозяйство, его отец прямо во дворе накрыл стол, поставив на него ведро кумыса и пару лепешек. – У меня шесть кобыл, ежедневно получаю заказы на кумыс, даже в Шымкенте есть клиенты. У нас его готовят в каждом дворе. Это как раз тот напиток, который надо пить за здоровье и для здоровья, а не водку, как считают некоторые.

В Жусансае живут люди среднего достатка, умеющие и себе заработать на жизнь, и других поддержать, если потребуется. Например, аулом сложились, чтобы помочь многодетной семье Бейбита Далбаева. До последнего времени у него не было своего дома, с женой и шестью детьми приходилось снимать жилье. Земляки на собранные деньги купили земельный участок и строительные материалы и методом асара построили дом.

Точно так же сообща приводили в порядок здание старой школы, решив приспособить его под библиотеку и клуб, ставший центром культурной жизни аула. Здесь проводят концерты, общие собрания, встречи с известными людьми. В прошлом году, к примеру, под его сводами читал свои стихи и прозу и делился творчес­кими планами народный поэт Мухтар Шаханов.

Старое здание клуба, оставшееся в наследство от местного совхоза, давно обветшало и пришло в аварийное состояние. На сельском сходе его решили снести, разобрать по кирпичику и продать на стройматериа­лы. На вырученные деньги закупили столы, стулья и посуду из расчета на 200 человек для проведения праздников и тоев. Все это хозяйство хранится в мечети, и каждый селянин может совершенно бесплатно воспользоваться, если у него намечается свадьба, юбилей или еще какое крупное событие. Кафе в этом ауле нет, так что все мероприятия отмечают на дому.

Конечно же, не считая празднования Наурыза. У этого праздника особый статус, и к нему готовятся загодя. Как и положено, для начала приводят в порядок дома, дворы и улицы, чистят поливные арыки, сажают деревья. Параллельно идет подготовка собственно к празднованию. По традиции все хлопоты берут на себя люди, родившиеся в определенный год, которым предстоит организовать торжество, подготовить сценарий, позаботиться об угощении и подарках для активных участников художест­венной самодеятельности и национальных спортивных игр. Праздник проводят в складчину, каждая семья вносит определенную сумму.

– Жусансай – единственный из шести аулов сельского округа, где есть клуб, – говорит специалист акимата сельского округа Шубар Сакен Аскарбаев. – В нем работают только два сотрудника – заведующий, он же учитель музыки в школе, да сторож – дворник. Жалгас Жунисбек – человек творческий, сам увлечен искусством и сумел местные таланты подтянуть. Очаг культуры здесь «горит», а не еле-еле тлеет исключительно благодаря инициативности жителей, сумевших объединиться, чтобы сделать свою жизнь полнокровной и насыщенной.

Сакен Аскарбаев в этом населенном пункте бывает часто. На этот раз он приехал сюда не только для того, чтобы познакомить журналиста с жизнью аула, исповедующего трезвый образ жизни, но и сообщить долгожданное известие: решен вопрос о строительстве в Жусансае нового здания фельдшерско-акушерского пункта.

Жители заодно поинтересовались у чиновника, что там слышно из районного акимата по поводу получения разрешения на установку памятного знака в честь жителей аула, участвовавших в Великой Отечественной войне. На фронт из аула ушли 27 человек, и люди хотят, чтобы их имена были известны потомкам, точно так же, как имена тех, кто работал в тылу и восстанавливал разрушенную страну.

– Деньги для памятного знака мы уже собрали, и место для соз­дания Аллеи ветеранов в ауле есть, – делится ближайшими планами Абдуалы Карымбай. – Там мы уже и деревья посадили, решив благоустроить этот уголок и создать зеленую зону. Парка у нас нет пока, гулять детям и старикам негде, но я уверен, что вскоре он появится.

А еще местные жители мечтают переоборудовать под спортивный зал часть саманного здания бывшей школы. Заниматься физкультурой и спортом там будут сельская молодежь и люди зрелого возраста, заботящиеся о своем здоровье.

– Населения в этом ауле с каж­дым годом становится больше, выпускники школы остаются в родном ауле, женятся, создают семьи, рожают детей, – говорит Гульжаухар Косижигит. – Чтобы люди не уезжали, надо создавать для них условия не хуже городских. Я слышала, что сейчас решает­ся вопрос о выделении земли под строительство индивидуальных жилых домов. Многие молодые семьи живут под одной крышей с родителями и хотят вести отдельное самостоятельное хозяйство. И это правильно, надо поддержать их стремление к самостоятельности.

Библиотекарь говорит, что читальня пользуется популярностью в ауле. За книгами приходит две сотни детей и полторы сотни взрослых читателей. Книжный фонд насчитывает около 5 тыс. книг. Особым спросом у местных жителей пользует­ся художественная литература. Конечно, книжные новинки сюда поступают нечасто, но с классикой люди хорошо знакомы. Возможно, именно любовь к чтению помогла большинству жителей сформировать активную граж­данскую позицию. Во всяком случае, им далеко не все равно, как они живут, люди хотят перемен к лучшему, и они их приближают собственными руками, сплотившись ради общего дела.

Результат трезвого образа жизни в отдельно взятом ауле оказался настолько очевидным, что жители двух соседних аулов – Аккойлы и Сартугай – стали перенимать опыт по внедрению сухого закона. По дороге из аула Сакен Аскарбаев сообщил мне, что укладом жизни в этом ауле интересуются также в аулах Коктобе и Кайнар, расположенных в другом конце района, желая последовать примеру жусансайцев.