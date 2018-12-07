​Однажды в Жусансае

Об итогах деятельности и планах Назарбаев Университета рассказали премьер-министру РК
Токаеву отчитались о работе по созданию академгородка в Конаеве
Казахстан и Китай планируют увеличить взаимную торговлю до $35 млрд
Источник достоверности и правдивости
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Костанайцы стали меньше платить за тепло
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республик и Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Виза С-5 как барьер для инвесторов
До недавних пор казаха невозможно было представить без лошади, ибо наездник и животное были единым целым
Западно-Казахстанская область занимает последнее место в республике по выделению средств на организацию горячего питания в школах
Установлена личность погибшего в Турции казахстанца
Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
Пропавшую в Турции казахстанку извлекли живой из-под завалов
Прокуратура Алматы завершила расследование убийства юриста Асановой