Точки притяжения капитала и новых производств

Но началось заседание с рассмотрения другого не менее важного вопроса – развития трансграничных хабов.

– Глава государства поставил задачу сделать Казахстан основным транспорт­ным хабом Центральной Азии. Поэтому создание торгово-логистических хабов является для нас стратегически важным направлением развития трансграничных экономических связей. В условиях растущей конкуренции за транзитные маршруты и инвестиции нам необходимо ускоренно развивать наземную транспортную инфраструктуру, промышленную кооперацию и торговые сети, – отметил стратегическую важность этой работы Премьер-министр.

В рамках исполнения поручений Президента по становлению Казахстана в качестве ключевого транспорт­но-логистического узла в республике осуществляется создание пяти крупных трансграничных хабов. На сегодняшний день, как сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, по всем направлениям определены управляющие компании, ведется строительство инфраструктуры.

На границе с Узбекистаном создается Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия», который позволит довести товарооборот между странами до 10 млрд долларов. На востоке страны развивается Хоргосский узел, включающий СЭЗ «МЦПС «Хоргос» и «Хоргос – Восточные ворота». Здесь для повышения пропускной способности с Китаем строятся Международный аэропорт SkyHansa и новые логистические комплексы.

Параллельно, по информации Армана Шаккалиева, ведется работа по развитию Каспийского узла: в портах Актау и Курык возводятся контейнерный хаб и многофункциональный терминал «Саржа». В Западно-Казахстанской области действует Центр трансграничной торговли «Евразия», ориентированный на экспорт в Россию, а в Жамбылской области на маршруте Западная Европа – Западный Китай формируется Индустриальный торгово-логистический комплекс, который обеспечит обработку и распределение товарных потоков на границе с Кыргызстаном.

Все трансграничные хабы, как в свою очередь сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, обеспечены транспортной инфраструктурой. В частности, продолжается строительство новой железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал, которая будет завершена в 2026 году. Продолжается реконструкция автомобильной дороги Подстепное – Федоровка общей протяженностью 144 км.

В направлении Хоргоса проводится модернизация железнодорожного участка Алтынколь – Жетыген, что позволит увеличить его пропускную способность до 25 млн тонн. Ведется средний ремонт объездной дороги автомобильного пунк­та пропуска «Нур жолы», который завершится до конца года.

В рамках Каспийского узла полным ходом идет работа по модернизации морских портов Актау и Курык. Проводится капитальный и средний ремонт автомобильных дорог, соединяющих город Жанаозен с Туркменистаном.

Инженерная и территориальная база для развития пяти трансграничных хабов, как отчитался вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан, в Казахстане полностью подготовлена. Ключевые площадки расширены, сроки функционирования специальных экономических зон продлены. Подведение базовых коммуникаций к ряду объектов планируется уже к концу текущего года.

Вице-министр пояснил, что фундаментом для новых логистических узлов выступают четыре специальные экономические зоны: «Хоргос – Восточные ворота», «МЦПС «Хоргос», «Морпорт Актау», Turan и две индустриальные зоны – «Евразия» и ИТЛК.

О развитии Хоргосского узла членам Правительства доложил аким области Жетысу Бейбит Исабаев, о строительстве нового морского порта в Актау и укреплении транзитного потенциала Мангистауской области – глава региона Нурдаулет Килыбай.

– Полноценный запуск трансграничных хабов позволит значительно сократить сроки прохождения грузов, повысить пропускную способность, увеличить объемы производства и экспорта, налоговые поступления. При системном подходе эти проекты станут точками притяжения капитала и новых производств, – подчеркнул Олжас Бектенов, резюмируя прозвучавшие выступления.

Премьер-министр отметил необходимость активизации темпов работ и усиления взаимодействия всех участников процесса. Министерство торговли и интеграции, по словам руководителя Правительства, должно эффективнее координировать деятельность всех заинтересованных госорганов и обеспечивать постоянный мониторинг хода осуществления проектов.

По итогам обсуждения вопроса Олжас Бектенов дал ряд поручений ответственным госорганам.

Стимулировать переработку отходов

Затем вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев презентовал проект Концепции управления всеми видами отходов на 2026–2030 годы.

Сфера управления отходами, по словам спикера, сталкивается с комплексом взаимосвязанных экологических, экономических и институциональных вызовов. При этом разработанная концепция направлена на системное решение накопившихся проблем. Документом предусмотрена полная инвентаризация всех видов отходов, обновление государственного кадастра, обязательная регистрация в информационной системе всех хозяйствующих субъектов, создающих и накапливающих отходы, цифровизация отрасли с внедрением искусственного интеллекта.

О том, как в рамках инициативы Президента «Таза Қазақстан» в республике изменились требования к компаниям в сфере экологии, рассказал генеральный директор ассоциации Ecojer Рустем Кабжанов. Руководитель Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов и аким Астаны Женис Касымбек доложили о работе по утилизации и рециклингу ТБО, проводимой на местах.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил важность внедрения комплекс­ной системы переработки. На сегодняшний день в республике перерабатывается лишь четверть образуемых бытовых отходов.

– Глава государства всегда отмечает необходимость принятия конкретных мер по улучшению экологической ситуации в стране. Для этого требуется полная переработка всех видов отходов. Для решения данных вопросов в Астане, Алматы и Шымкенте претворяются в жизнь проекты по энергетической утилизации отходов. Уже определены инвесторы, с ними заключены необходимые соглашения. В последующем данный опыт будет масштабирован и на другие регионы, – сказал Олжас Бектенов.

Для улучшения системы обращения с отходами предусмотрено 185 млрд тенге по механизму льготного финансирования, из 60 одобренных проектов уже профинансировано 22. Министерству экологии и минеральных ресурсов совместно с акиматами поручено обеспечить их осуществление.

– Требуется решить вопросы по промышленным, медицинским и другим отходам. Реализация Концепции управления всеми видами отходов позволит наладить четкую систему мониторинга и прогноза для обеспечения экологичес­кой и санитарно-эпидемиологической безопасности. Это будет стимулировать развитие сферы управления отходами, ориентированной на их переработку и повторное использование, – отметил Премьер-министр.

Данный подход, по словам руководителя Правительства, отвечает требованиям инициативы Президента «Таза Қазақстан», направленной на формирование экологической культуры, бережное отношение к природе. При этом особое внимание следует уделить цифровизации отрасли.

– Управление отходами, – отметил Олжас Бектенов, – имеет высокий инвестиционный потенциал. Многие развитые страны постепенно переходят от складирования отходов к экономике замкнутого цикла, получая в результате электрическую энергию, вторичное сырье для последующего использования.

Концепция, по мнению Премьер-минист­ра, позволит изменить существую­щие подходы, повысить инвестиционный потенциал и модернизировать действую­щую инфраструктуру. Поэтому Олжас Бектенов предложил одобрить представленный Министерством экологии и минеральных ресурсов проект концепции.

В ходе заседания Премьер-министр дал ряд поручений отраслевому ведомству. В частности, совместно с госорганами и акиматами регионов надлежит обеспечить своевременную реализацию мероприятий концепции и плана действий и начать в следующем году строительство заводов по энергетической утилизации отходов в Астане, Алматы и Шымкенте.

По завершении заседания Правительства состоялся традиционный брифинг для журналистов с участием вице-минист­ров торговли и интеграции – Айдара Абилдабекова и транс­порта – Максата Калиакпарова.