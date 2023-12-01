Официально объявлен бой Батыра Джукембаева с экс-чемпионом мира

Спорт
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По времени Казахстана бой пройдет утром 14 декабря

Фото: sports.kz

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (21-1, 16 КО) проведет свой очередной поединок в профи 13 декабря в Плант-Сити (штат Флорида, США), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Оппонентом Батыра по бою первого полусреднего веса в главном событии вечера от ProBox TV станет опытный француз Мохамед Мимун (23-5, 4 КО).

В своих соцсетях Джукембаев объявил о предстоящем поединке и поделился официальной афишей. «13 декабря. Погнали!», — написал он.

Формат поединка — 10 раундов. По времени Казахстана бой пройдет утром 14 декабря.

Свой предыдущий поединок «Три семерки» провел 20 сентября так же в Плант-Сити. В нем он победил раздельным решением судей аргентинца Уго Альберто Рольдана (22-2-1, 7 КО) и завоевал региональный титул WBA Continental North Americas в первой полусредней категории.

Что касается Мохамеда Мимуна, то он в последний раз боксировал 26 июля в Киссимми (штат Флорида, США) — в шестом раунде техническим нокаутом победил американца Стивена Галеано (12-1, 9 КО). Отметим, что в 2018 году Мимун владел титулом чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBO.

#чемпион #бой #бокс #Мохамед Мимун #Батыр Джукембаев

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