В рамках официального визита Главы государства в Турецкую Республику министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел переговоры с председателем правления компании Sine Midas Stroy Ахметом Буданом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Стороны обсудили перспективы инвестиционного проекта по строительству современной промышленной теплицы в городе Шымкент.

Ахмет Будан сообщил, что компания Sine Midas Stroy совместно с польской Fabe Agro прорабатывает возможность запуска агропромышленного проекта общей стоимостью 120 млн долларов США. Планируемая производственная мощность тепличного комплекса составит 36 тыс. тонн томатов в год

«Казахстан заинтересован в привлечении высокотехнологичных инвестиций в аграрный сектор. Со своей стороны мы готовы оказывать всестороннюю поддержку в реализации проекта, ориентированного на формирование экспортно-ориентированной тепличной отрасли в Казахстане», — подчеркнул Айдарбек Сапаров.

В настоящее время ведется работа по заключению Соглашения об инвестициях, которое определит условия реализации проекта, объемы инвестиций и обязательства сторон.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность ускорить подписание соглашения и приступить к практической реализации проекта в ближайшее время.