Общее число отключений составило 130 758: больше всего пришлось на Техас – 50 947 и Луизиану – 50 907, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Около 130 тысяч случаев отключения электричества были зафиксированы в США к вечеру субботы по местному времени из-за снежной бури, свидетельствуют данные сайта Poweroutage.

Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение.

Напомним, мощнейшая снежная буря обрушилась на США в эти выходные. По последним данным, более 12 тысяч рейсов были отменены.