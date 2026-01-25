Ранее сообщалось о 8 тысячах рейсов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия
«Почти 12 тыс. рейсов по всей территории США, которые должны были состояться на выходных, были отменены из-за того, что в субботу по всей стране начался сильный шторм, из-за которого могут отключить электричество на несколько дней и завалить основные дороги опасным льдом», — сказано в публикации агентства Associated Press (AP).
Отмечается, что губернаторы штатов объявляют чрезвычайную ситуацию в связи с погодными условиями.
Отмечается, что температура упала до –17 градусов по Цельсию.