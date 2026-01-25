«Почти 12 тыс. рейсов по всей территории США, которые должны были состояться на выходных, были отменены из-за того, что в субботу по всей стране начался сильный шторм, из-за которого могут отключить электричество на несколько дней и завалить основные дороги опасным льдом», — сказано в публикации агентства Associated Press (AP).