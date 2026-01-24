Мощнейшая снежная буря обрушилась на США

Происшествия,США,Погода
12

Буря в выходные охватила большую часть США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Мощный зимний шторм обрушился на более чем 40 штатов, подвергая рискам 240 млн человек из-за сильных снегопадов и обледенения, передает телеканал Fox News. Он угрожает нанести огромный ущерб из-за отключения электроэнергии и образования пробок на основных автомагистралях части страны.

Синоптики говорят, что ущерб, особенно в районах, пострадавших от льда, может быть сопоставим с ущербом от урагана.

Губернаторы более чем десятка штатов забили тревогу по поводу неблагоприятной погоды, объявив чрезвычайное положение или призвав людей оставаться дома.

Примерно 140 млн человек получили предупреждение о буре в зоне от штатов Нью-Мексико до Новой Англии. Национальная метеорологическая служба прогнозирует повсеместный сильный снегопад и полосу катастрофического льда, простирающуюся от восточного Техаса до Северной Каролины.

К вечеру пятницы край шторма принес ледяной дождь и мокрый снег в районы Техаса и Оклахомы. После прохождения по югу страны шторм переместился на северо-восток, угрожая принести около 30 см снега от Вашингтона до Нью-Йорка и Бостона.

Более 8 000 авиарейсов рейсов по всей территории США были отменены из-за надвигающегося мощного шторма. По данным сайта отслеживания рейсов FlightAware, в субботу было задержано или отменено более 3 400 рейсов и свыше 5 000 отменено на воскресенье.

Энергетические компании заранее готовились к отключениям электроэнергии. Лед может добавить сотни килограммов веса к линиям электропередач и веткам деревьев, делая их более подверженными обрыву, особенно при сильном ветре.

Федеральное правительство привело в состояние готовности около 30 поисково-спасательных групп. По данным Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA), власти разместили более 7 млн порций еды, 600 тыс. одеял и 300 генераторов по всей территории, через которую пройдет буря.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что его администрация координирует свои действия с представителями штатов и местных властей, и что "FEMA полностью готова к реагированию".

 

#США #снег #шторм

