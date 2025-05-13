С октября прошлого года Министерство водных ресурсов и ирригации направило 15,7 млрд кубометров талой воды в лиманы и озера, не получавшие пополнения в маловодные периоды, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Глава ведомства Нуржан Нуржигитов принял участие в заседании правительства, на котором рассказал о прохождении поливного периода в Казахстане.

Так, из Кенгирского водохранилища в области Ұлытау и Жездинского водохранилища в Карагандинской области сброшен 331 млн кубометров воды, которая была направлена в Теликольскую систему озер Кызылординской области.

В межвегетационный период из Тасоткельского водохранилища Жамбылской области было сброшено 1,5 млрд кубометров воды. Эта вода проникла вглубь территории Созакского района Туркестанской области на 100 км, чего не наблюдалось последние 10 лет.

Для проведения природоохранных попусков в пойму реки Ертис в Павлодарской области направлено более 6,3 млрд кубометров воды из Шульбинского водохранилища в области Абай. Эти меры направлены на сохранение биологической продуктивности и среды обитания флоры и фауны в пойме реки Ертис.

С начала 2025 года по сегодняшний день из Капшагайского водохранилища в озеро Балхаш было направлено 3,8 млрд кубометров воды. За год уровень Балхаша вырос на 12 см – с 341,52 м по Балтийской системе до 341,64 м. Объем воды увеличился на 2 млрд кубометров.

На данный момент в Алматинской области и области Жетісу водохранилища наполнены на 99%, что сопоставимо с показателями прошлого года. Водохранилища Жамбылской области наполнены на 90,3%. Это на 43 млн кубометров больше, чем год назад.

Напомним, что на 35-ом заседании Шу-Таласской водохозяйственной комиссии Министерство водных ресурсов и ирригации договорилось с коллегами из Кыргызстана об объемах подачи воды в нашу страну. Ожидается, что в поливной период по реке Шу поступит 180 млн кубометров воды, а по реке Талас – 400 млн кубометров.

До этого Министерство водных ресурсов и ирригации договорилось с водными ведомствами Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана о том, что в поливной период в Шардаринское водохранилище Туркестанской области будет направлено 3,7 млрд кубометров воды по реке Сырдарья.

В межвегетационный период в Шардаринское водохранилище прибыло 12,6 млрд кубометров воды по реке Сырдарья. Это на 1,7 млрд кубометров больше, чем прогнозировалось изначально.

В скором времени водные ведомства Казахстана, Таджикистана и Узбекистана обсудят распределение воды из водохранилища «Бахри Точик» на период с июня по август этого года. Ожидается, что объем подачи воды в Казахстан в пик вегетации составит 491 млн кубометров.

Для стабильного прохождения вегетационного периода Министерство водных ресурсов и ирригации провело работы по механизированной очистке 627 км ирригационных каналов и ремонту 488 гидротехнических сооружений. Всего планируется отремонтировать 517 гидротехнических сооружений и очистить более 2000 км каналов. В прошлом году было очищено 1 147,7 км каналов.

Для этого, министерством начат закуп 757 единиц специализированной техники для филиалов «Казводхоза». Уже поставлено 303 единицы техники, которые активно используются для механизированной очистки каналов и ремонта гидротехнических объектов.