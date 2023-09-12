Почти 20 тысяч работников в Казахстане не получали вовремя зарплату

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Работодатели-нарушители оштрафованы более чем на 105,3 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz

С начала года госинспекторы труда защитили права свыше 15,4 тысячи работников, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда РК.

По данным министерства, на 1 сентября госинспекторы труда выявили задолженность по заработной плате на 754 предприятиях республики перед 19,4 тысячами работников более чем на 5,7 млрд тенге. 

Руководителям данных предприятий выдали 833 предписания, обязательных для исполнения, наложено штрафов более чем на 105,3 млн тенге.

«В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права свыше 15,4 тысячи работников. Им выплачено 5,1 млрд тенге», – рассказали в ведомстве.

 

#зарплата #Минтруда #штрафы #работодатели #задолженность #госинспекция труда

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