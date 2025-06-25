Около 2,5 тыс. рабочим вернули долги по зарплате в Жамбылской области

Закон и Порядок
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Нарушение трудовых прав граждан – проблема, давняя и злободневная, которая доставляет немало неприятностей местным жителям. Ее решением активно занимается прокуратура региона, определившая защиту трудящихся одним из ключевых векторов своей деятельности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В текущем году благодаря принятым надзорным органом Жамбылской области мерам при поддержке соответствующих госструктур удалось обеспечить погашение задолженности по зарплате перед 1 213 работниками двух предприятий на общую сумму 241 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz

Также погашена задолженность по зарплате перед 1 145 работниками районных отделов ветеринарии в размере 220 млн тенге. Кроме того, выявляются факты неисполнения работодателями обязательств по перечислению пенсионных взносов.

- Особое внимание мы уделяем вопросам поддержки представителей рабочих профессий, которые являются основой производственного процесса и экономики региона и страны в целом. Ведь от их благополучия во многом зависит и процветание общества, - говорит прокурор области Нургалым Абдиров.

В этом году прокурорами региона проведены выездные встречи с трудовыми коллективами СЭЗ Jibek Joly в Шуском районе и завода KorCem в Кордайском районе. В ходе встреч ознакомились с условиями труда, обсудили меры по их улучшению и защите прав работников.

Как отметил глава надзорного органа, ранее принятые меры по устранению нарушений в СЭЗ способствовали росту ее инвестиционной привлекательности, которая фактически с 2012 по 2022 год простаивала из-за недобросовестных подрядчиков. По иску прокуратуры с них взысканы 2 млрд тенге, а виновные должностные лица привлечены к уголовной ответственности. Помимо этого, возвращен участок площадью 81 га, предоставленный под неэффективные проекты. Принятые меры позволили перезапустить специальную экономическую зону и активизировать ее работу.

Анализ показал, что многие работодатели не заинтересованы в заключении трудовых договоров, а это в свою очередь приводит к нарушениям прав работников и игнорированию безопасности условий труда.

- В этой связи нами предложено интегрировать информационные системы госорганов для решения таких проблем, - подчеркнул Нургалым Абдиров. - Этой же работой охватили вопросы трудоустройства несовершеннолетних, которые нередко работают в сфере услуг неофициально. В результате подростки остаются вне правового поля, что осложняет защиту их прав.

 

#зарплата #рабочие #долги

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