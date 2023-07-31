Около 264 авиарейсов отменили из-за тайфуна в Японии

В Японии из-за тайфуна отменили как минимум 264 авиарейса на 31 июля и 1 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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По крайней мере 264 авиарейса на понедельник и вторник отменены в Японии из-за приближения к югу страны сильного тайфуна "Канун", которому в Японии присвоен порядковый номер 6, сообщил телеканал NHK.

Тайфун движется в сторону островов самой южной японской префектуры Окинава и архипелага Амами префектуры Кагосима с юго-востока. Как ожидается, область шквалистого ветра достигнет островов во вторник и в среду.

В связи с приближением тайфуна авиакомпания JAL (Japan Airlines Corporation) отменила 67 рейсов на понедельник со взлетом и посадкой в префектурах Окинава и Кагосима. Авиакомпания ANA (All Nippon Airways) объявила об отмене 73 рейсов в этом направлении на понедельник и еще 124 на вторник.

Ожидается, что число отмененных авиарейсов в течение дня будет расти.

В настоящее время тайфун "Канун" оценивается как сильный, давление в центре составляет 960 гектопаскалей, скорость ветра 40 метров в секунду, при порывах 55. По прогнозам метеорологического агентства Японии, к вечеру понедельника он превратится в тайфун большой силы с давлением 945 гектопаскалей, скоростью ветра 45 метров в секунду, при порывах 60 метров в секунду.