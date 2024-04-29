Около $35 млрд выделят власти Дубая на расширение аэропорта Аль-Мактум

В мире, Lifestyle
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Айман Аманжолова
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Правитель города, премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум отметил, что обновленный транспортный хаб сможет вмещать 400 воздушных судов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

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«Сегодня мы утвердили проект нового пассажирского терминала международного аэропорта Аль-Мактум и распорядились начать строительство здания стоимостью 128 млрд дирхамов ($34,8 млрд) в рамках стратегии, разработанной Дубайской авиационной корпорацией», - написал премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в соцсети X.

По его словам, аэропорт станет одним из крупнейших в мире с пропускной способностью более 260 млн пассажиров в год.

Предполагается, что обновленный транспортный хаб, который сможет вмещать 400 воздушных судов, будет оснащен пятью параллельными взлетно-посадочными полосами.

«Он будет в 5 раз больше нынешнего Международного аэропорта Дубая. В ближайшие годы в него будут перенесены все операции Международного аэропорта Дубая», - отмечается в сообщении.

Основным авиационным узлом эмирата является Международный аэропорт Дубая, где базируется авиакомпания Emirates. По итогам 2023 года, аэропорт обслужил 87 млн пассажиров, более 416 тыс. рейсов и 1,81 млн тонн грузов.

 

#строительство #аэропорт #ОАЭ #Дубай #Аль-Мактум

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