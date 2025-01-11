Около 600 га земель сельхозназначения вернули государству в Актюбинской области

Департамент по управлению земельными ресурсами Актюбинской области КУЗР МСХ РК провел внеплановую проверку в отношении крестьянского хозяйства в Мартукском районе, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

Было установлено, что земельный участок площадью 592 га, предназначенный для пашни, не использовался в течение нескольких лет.

Владельцу участка было выдано обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений и освоении земли. Поскольку требования предписания не были выполнены, департаментом через Мартукский районный суд на хозяйство был наложен штраф в размере 70 МРП.

Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области удовлетворил иск департамента о принудительном изъятии участка.