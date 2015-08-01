Олимпиада-2022: достойное соперничество Статьи 1096 Рысты АЛИБЕКОВА, Уак МАНБЕТЕЕВ

Крупнейший город Казахстана стал достойным соперником китайской столице. Всего в голосовании в рамках сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Куала-Лумпуре, где состоялись выборы столицы зимней Олимпиады 2022 года, приняли участие 84 члена МОКа. Пекин получил 44 голоса, а за заявку Алматы проголосовали 40 человек. Таким образом стало известно, что 24-я Белая Олимпиада пройдет в столице КНР с 4 по 20 февраля, а Паралимпийские игры состоятся с 4 по 13 марта.



Помимо этого, в Малайзии состоялись и выборы места проведения III юношеских Олимпийских игр 2020 года. Соревнования примет Лозанна (Швейцария). Единственным оппонентом заявки швейцарского города был Брашов (Румыния).



...А накануне голосования на 128-й сессии Международного олимпийского комитета казахстанская делегация под руководством Премьер-Министра РК Карима Масимова представила финальную презентацию Алматы как кандидата на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года.



В состав делегации вошли министр иностранных дел Ерлан Идрисов, аким Алматы Ахметжан Есимов, министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, президент Нацио­нального олимпийского комитета (НОК) Темирхан Досмухамбетов, заместитель председателя заявочного комитета Андрей Крюков, председатель женской секции Олимпийского совета Азии Наталья Сипович, а также известные спортсмены Денис Тен, Жаныл Балтабаева и Карина Узурова.



В числе сильных сторон концепции заявки Алматы-2022 были выделены компактное расположение и высокая степень готовности олимпийских объектов, опыт проведения международных спортивных мероприятий, устойчивость экономики, толерантное многонациональное общество, наличие естественных гор и снега.



– Сегодня мы просим вас поверить в нас, поверить в Казахстан, – сказал Карим Масимов, обращаясь к членам МОК. – Наша просьба основана не на слепой вере, она основана на фактах. Фактах, на основании которых вы должны сделать историческое решение – историческое не только для Казахстана, но для всего олимпийского движения.



Глава Правительства подчеркнул, что Алматы не является рискованным выбором для проведения зимней Олимпиады-2022.

– Мы – блестящая возможность, чтобы доказать, что меньшие, развивающиеся страны могут успешно проводить зимние Игры. Мы – блестящая возможность дать олимпийским и паралимпийским спортсменам настоящий опыт зимних Игр, который они заслуживают и будут помнить всю свою жизнь. Мы – блестящая возможность продемонстрировать настоящую долгосрочную силу олимпийского наследия региону, в котором никогда не проводились Игры. И мы – блестящая возможность, чтобы помочь воплотить в жизнь олимпийскую повестку-2020, – заверил К. Масимов.



– Алматы-2022 действительно является блестящей возможностью для вас и для нас, потому что через "Будь собой" (слоган заявки Алматы-2022 – Keepingit Real) мы помогаем вам реализовать олимпийскую повестку-2020, – заключил он.



После презентации состоялась сессия вопросов и ответов. Член МОК Принц Монако Альбер II спросил о степени готовности олимпийских объектов. На его вопрос А. Крюков ответил, что в настоящее время в Алматы в рамках подготовки к зимней Универсиаде-2017 ведется строительство двух спортивных арен, которые завершены на 60–70%. Таким образом, для проведения Олимпиады-2022 в Алматы остается дополнительно построить лишь два объекта.



В завершение мероприятия президент МОК Томас Бах вручил Кариму Масимову диплом города-кандидата.

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Многотысячный вздох разочарования прокатился по площади Абая перед Дворцом Республики – решением отборочной комиссии МОК столицей зимней Олимпиады-2022 объявлен Пекин.



Минимальный разрыв в четыре голоса решил исход голосования в пользу столицы Поднебесной. Алматы, к огромному сожалению, не станет столицей Олимпиады 2022 года, но маленькую победу для себя он все же одержал.



– Конечно, в первую очередь нужно поздравить с победой столицу Китая. Это первая в истории международного спортивного движения страна, которая уже провела у себя летние Олимпийские игры в 2008 году и станет хозяйкой зимних в 2022-м, – пытаясь скрыть за улыбкой свое разочарование, говорит представитель Дирекции международных спортивных проектов Алматы Дидар Сагадиев. – Поблагодарим своих партнеров за честную борьбу – в битве равных сторон и равных ресурсов победу одержал Пекин. Но Алматы нельзя назвать проигравшим, ведь впервые в истории Казахстана наш город пробился в финальную часть выборной кампании. А это безоговорочное признание профессионализма большой казахстанской команды, работавшей на успех. Участие Алматы в финальной стадии красноречиво свидетельствует – наш город может проводить у себя международные соревнования самого высокого уровня.



Прямая трансляция из Куала-Лумпура на больших экранах у Дворца Республики собрала тысячи горожан. Почти каждый из них был абсолютно уверен в победе Алматы. Тем более что сам президент МОК Томас Бах до последней секунды подпитывал эту уверенность. "Выбор столицы Олимпиады – это всегда импульс для развития спорта, страна-хозяйка должна стать узнаваемой во всем мире". Интрига исчезла, как только стало ясно, что в самом заветном конверте 2015 года к всеобщему разочарованию казахстанцев оказался не Алматы. И как тут не понять слезы в глазах шестилетней Маргариты Зуйкиной, готовившейся к радостному танцу в составе команды по черлидингу "Чикаго". Раздосадованная девочка, как и все, ожидавшая победы Алматы, со всего размаха бросила разноцветные пышные помпоны.

В отличие от маленькой Маргариты поражение Алматы стоически перенесла женская молодежная сборная РК по регби. Сторонники силовой, но честной борьбы, они с присущим им спортивным достоинством восприняли эту новость.



– Мы – за развитие отечественного спорта, и, конечно, в случае победы Алматы на право проведения Олимпийских игр, спорт в Казахстане пережил бы огромный подъем, – говорит тренер Ольга Рудой.– Но никогда не надо сдаваться. Мы хотим, чтобы Алматы выдвигал свою кандидатуру и на столицу летней Олимпиады, поскольку регби – летний вид спорта, а успехи женской казахстанской сборной сегодня очень впечатляют.



Любой исход голосования в Куала-Лумпуре готов был принять известный кинорежиссер Рашид Нугманов. С раннего детства и по сей день он остается поклонником таких зимних видов спорта, как хоккей и бобслей. По его словам, Олимпиада в Алматы могла бы принести городу огромный доход и дать большой толчок для его развития.



…Олимпиада-2022 пройдет в Пекине, но тысячи горожан медленно расходились с площади, бережно прижимая к груди маленькие флажки с олимпийской символикой Алматы.



