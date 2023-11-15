Олицетворение независимости

У тенге тюркские корни: в средние века правители тюркских государств чеканили монеты с таким названием. Назвать денежную единицу Республики Казахстан тенге, как пишут СМИ, предложил академик Саук Такежанов, известный государственный деятель, ученый в области цветной металлургии.

Есть также сведения, что тенге – старое тюркское название соболя или куницы, шкурки которых в старину были не только потребительским товаром, но и платежным средством.

Именно с денег начинается знакомство с историей страны, культурой ее народа, национальным бытом и традициями. Сегодня тенге – банкноты и монеты – национальный символ и визуальная идентификация современного Казахстана, проводник культурной и исторической информации.

...Казахстан объявил о своей независимости 16 декабря 1991 года, но в стране продолжала ходить старая валюта – советский рубль.

«С распадом Советского Союза банковская система не могла в одночасье рухнуть, была общая валюта – рубль, единая платежная система, еще не были созданы национальные валюты.

Денежная система на территории всех бывших союзных республик, за исключением республик Прибалтики, продолжала управляться Госбанком СССР до конца 1991 года, а с 1992-го – Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ). Тем не менее некогда единая финансово-бюджетная система начиная с 1991 года стала разваливаться, во второй половине года союзный бюджет практически прекратил свое существование», – вспоминал в одном из интервью «КП» Галым Байназарович Байназаров, назначенный в январе 1992 года председателем правления Национального государственного банка Рес­публики Казахстан (НГБ РК).

Звучали призывы оставаться в руб­левой зоне или же создавать новую интеграционную денежную сис­тему, но были и те, кто ратовал за экономическую самостоятельность Казахстана. Как говорили очевидцы тех событий, Саук Такежанов, возглавлявший в те годы Комитет по вопросам экономической реформы, бюджета и финансов Верховного совета КазССР, оказался одним из немногих, кто настойчиво требовал ввода национальной валюты.

«Он говорил, что рано или поздно нас вытолкнут из рублевой зоны, что без собственной валюты суверенитет государства ущербен», – цитирует портал exclusive.kz Виталия Воронова, депутата Верховного совета Казахстана XII созыва.

Как рассказывал «КП» Галым Байназаров, подготовка к введению собственной валюты началась в строжайшем секрете, без необходимой помощи широкой общественности, депутатского корпуса, исполнительной власти в лице Кабинета министров РК и всех правоохранительных органов, что серьезно сковывало свободу действий НГБ РК.

В то время, согласно действующему законодательству, НГБ РК подчинялся Верховному совету РК, но из числа депутатского корпуса о проекте «Тенге» знали только председатель Верховного совета Серикболсын Абдильдин и Саук Такежанов. О своей работе они постоянно докладывали Президенту Нурсултану Назарбаеву, а он уже принимал необходимые решения и оказывал поддержку НГБ РК.

Такой проект для Нацбанка был в новинку, поскольку в Казахстане не имелось производств по выпуску банкнот и монет, валютного рынка, валютных резервов и даже подготовленных кадров. Время было ограничено. Перед НГБ РК стояла задача завершить работы к 1 апреля 1993 года.

Для разработки дизайна казахстанской национальной валюты были привлечены известные отечественные художники. «В первом варианте в эскизах банкнот преобладал казахский орнамент. Во втором – банкноты были похожи на американский доллар, в третьем – на голландскую валюту с ультрасовременной трактовкой изображения. Четвертый вариант был исполнен с портретами выдающихся казахских деятелей науки и культуры, основателей казахской государственности, – вспоминал Галым Байназаров.

Для первой партии тенге был выбран портретный вариант. На банкнотах изображались портреты известных людей, выходцев из разных регионов страны. Обратную сторону украшали виды красивейших мест Казахстана: Борового, Заилийского Алатау, озера Балхаш, а также изображения архитектурных памятников.

Оттиски для печати тенге сделал гравер из Великобритании – это была последняя ручная гравировка в мире. Первые банкноты были напечатаны лондонской фабрикой Harrison&Sons. Тенге, кроме хорошего качества, обладал высокой степенью защиты. Отдельные номиналы имели до 18 ее элементов. За эту работу компания-изготовитель была награждена королевой Великобритании ее золотым знаком за лучший экспортный продукт.

Транспортировали тенге в Казахстан в обстановке строжайшей секретности. В сопровождении вооруженных сотрудников НБ РК банкноты перевозились в небольших металлических контейнерах как «правительственный спецгруз» под грифом «секретно» и не подлежали таможенному осмотру. За восемь дней деньги были доставлены во все банки республики.

В сентябре 1993 года Галым Байназаров доложил Президенту о резком ухудшении ситуации, сложившейся в обеспечении наличными деньгами, и о начале массированного «сброса» советских дензнаков на территорию Казахстана. День ввода национальной валюты был назначен.

Накануне, 12 ноября, Нурсултан Назарбаев, обращаясь в прямом эфире к казахстанцам, сообщил, что подписал указ о введении в стране с восьми часов утра 15 ноября национальной валюты – тенге. «Такие события происходят в истории страны только один раз. Все мы должны проникнуться пониманием необходимости и чрезвычайности обстоятельств и мотивов введения своей национальной валюты. Для нас она имеет беспрецедентное не только экономическое, но и политическое значение», – отметил тогда он.

Обмен денежных купюр начался 15 ноября, в течение трех дней рубль и тенге ходили параллельно. Рубли образца 1961–1992 годов обменивались на тенге в пропорции 500 к одному. Каждый гражданин старше 16 лет, постоянно проживающий на территории Казахстана, мог обменять до 100 тыс. рублей. Обмен денег производили там, где население их получало: пенсионеры – на почте, работающие – на рабочих местах. Уже с 18 ноября 1993 года национальная валюта стала единственным законным платежным средством на территории Казахстана.

Первоначально выпускались банкноты семи номиналов, затем прибавились купюры достоинством 10 тыс. тенге и 20 тыс. тенге. Дизайн тенге неоднократно менялся. К примеру, банкноты 2006 года отразили символы новейшей истории нашей страны – это Байтерек и монумент Независимости, резиденция Акорда, здания министерств обороны, финансов, транспорта и коммуникаций.

Эти символы первого десятилетия независимости олицетворяли успехи молодого государства и стремление нашего народа к свершениям мирового уровня. В канун десятилетия юбилея Астаны на банкнотах изобразили монумент «Қазақ елі» как воплощение неразрывности истории и единства народа Казахстана.

По словам экс-председателя Национального банка Данияра Акишева (11.2015–02.2019), тенге стал символом финансовой независимости страны.

Принято считать, что именно появление собственной национальной валюты завершило процесс обретения подлинного государственного суверенитета. Появление национальной валюты дало мощный импульс развитию рыночных отношений и формированию эффективной банковской системы.