Бектенов: Неисполнение доходной части бюджета недопустимо

Правительство , Экономика
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Дана Аменова
корреспондент

На заседании правительства рассмотрели меры по реализации Послания главы государства народу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр дал ряд поручений по реформированию налоговой и совершенствованию финансовой отраслей.

Глава правительства отметил, что на недопустимости неисполнения доходной части акцентировал внимание в Послании глава государства. Соответствующая задача поставлена перед Минфином. 

В связи с переносом срока принятия Налогового кодекса на следующий год Минэкономики совместно с госорганами было дано поручение по разработке законодательных поправок для установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога, налогообложения дивидендов акционеров банков и пересмотра специальных налоговых режимов.

Также была отмечена необходимость запуска до конца года ряда информационных систем, направленных на упрощение администрирования процессов. Среди них – «Интегрированная система налогового администрирования», «Интегрированная база данных» и «Кеден».

#бюджет #Бектенов #поручения #послание #доход

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