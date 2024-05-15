Новые инструменты поддержки предприятий по производству сельхозтехники внедрят в Казахстане

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава правительства Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Акмолинскую область посетил ряд системообразующих промышленных предприятий региона и ознакомился с перспективами увеличения производства строительных и теплоизоляционных материалов, сельскохозяйственной и грузовой техники, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-Министр осмотрел цехи компании Kazrost engineering Ltd. Предприятие специализируется на производстве сельскохозяйственной техники, оснащено программируемыми оптоволоконными лазерными станками, современными листогибочными и трубогибочными станками, полуавтоматическими сварочными аппаратами, токарно-фрезерным оборудованием с числовым программным управлением и прочим оборудованием, необходимым для производственного процесса.

На заводе выпускается до 1 тыс. комбайнов и до 1 тыс. тракторов ежегодно. Ввиду расположения предприятия в одном из ведущих зерносеющих регионов выпускаемая продукция пользуется большим спросом. Основным заказчиком является АО «КазАгроФинанс». 

Управляющий директор Kazrost Engineering Ltd. Дарын Иманмусаев проинформировал о дальнейших планах по расширению производства и увеличению модельного ряда. В целях углубления локализации и увеличения казахстанского содержания будет построен и также оснащен современным оборудованием дополнительный цех по производству кабин, наклонных камер и капотированию. В данный момент прорабатываются проектная и предпроектная документации.
 
Олжас Бектенов отметил необходимость придания серьезного импульса в развитии сельхозмашиностроения. В данном направлении правительство намерено поддерживать отечественные предприятия, а также заинтересовано в локализации производств мировых компаний-лидеров отрасли на примере Kazrost engineering Ltd, Claas и других, которые уже создали предприятия по производству сельхозтехники на территории Казахстана. В этой связи, в ближайшее время будут внедрены новые инструменты поддержки таких предприятий, в том числе путем отказа от субсидирования импортной техники и увеличения субсидий на технику, произведенную в Казахстане.
 
Премьер-Министр посетил Макинский завод теплоизоляции, где ознакомился с процессом производства материалов, осмотрел оборудование и готовую продукцию. Предприятие производит теплоизоляционные материалы для строительной индустрии с высоким экспортным потенциалом.  

На производстве внедрена технологическая линия итальянской компании. Мощность завода составляет 34 тыс. тонн готовой продукции в год. Здесь выпускают весь ассортимент теплоизоляционных материалов на основе базальта, в том числе и плиты для сэндвич-панелей. За январь-март 2024 года произведено 5 832 тонн минераловатных плит на сумму 1,4 млрд тенге. 

Генеральный директор завода Жасулан Мухаметжан проинформировал о совместном проекте со словацкими партнерами по поставке современных центрифуг для увеличения мощности с существующих 34 тыс. тонн до 50-55 тыс. тонн готовой продукции в год. Кроме того, в рамках модернизации планируется сокращение выбросов в окружающую среду до минимальных значений.  
За счет внедрения новых технологий завод в будущем намерен получить статус «зеленого» производства, подразумевающего полное отсутствие негативного воздействия на окружающую среду. 


 
В Кокшетау глава правительства ознакомился с потенциалом местного производителя облицовочного керамического кирпича ENKI. За год производство выросло на 16,5% и превысило 4,3 млрд тенге. За январь-февраль 2024 года выпущено продукции на 629 млн тенге. На сегодня завод загружен на 90 %. Общая его проектная мощность составляет 90 млн штук кирпича в год.

#производство #Правительство #Бектенов #сельхозтехника

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