В преддверии очередного Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана состоялось расширенное собрание фракции партии AMANAT с участием Премьер-министра и членов Правительства , сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Олжас Бектенов проинформировал депутатов о ходе реализации предыдущих Посланий Президента за 2019-2024 годы и Предвыборной программы «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда».

Спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов, открывая расширенное собрание фракции, подчеркнул, что каждое Послание – это стратегическое видение развития страны и системные ответы на самые насущные запросы граждан.

«Послания Главы государства, Предвыборная программа Президента – это ключевые документы. А их качественное исполнение – основа доверия общества к власти. Люди хотят видеть реальные изменения здесь и сейчас. И наша общая задача как законодателей, так и Правительства – исполнять поручения качественно и в срок. Поэтому мы неслучайно ввели такую практику, в начале каждого политического сезона «сверять часы» с Правительством», — сказал Ерлан Кошанов.

В ходе выступления Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что Правительство ведет последовательную работу по исполнению стратегических инициатив Президента. В рамках Общенационального плана реализуются масштабные проекты, направленные на устойчивое развитие страны и повышение качества жизни граждан.

«Благодаря курсу Главы государства, экономика нашей страны демонстрирует устойчивый рост. По итогам семи месяцев сохранена положительная тенденция в приоритетной для нас обрабатывающей промышленности. В горнодобывающей отрасли мы видим новые точки роста в освоении редких и редкоземельных металлов», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Правительством одобрен и уже внесен в Парламент Прогноз социально-экономического развития и проект республиканского бюджета на предстоящий трехлетний период. При базовом сценарии реальный среднегодовой рост экономики в ближайшие три года составит 5,3%.

«Важно отметить, что в результате Налоговой реформы расходы, стимулирующие рост экономики, увеличатся с 10,9% до 16,1%. Благодаря этому мы сможем инфраструктурно и финансово поддерживать развитие бизнеса. С другой стороны, как и поручал Глава государства, мы сохраним социальную ориентированность бюджета и обеспечим полное исполнение взятых на себя социальных обязательств», — подчеркнул Премьер-министр.

Особое внимание уделено инвестиционной политике. За прошлый год введено в эксплуатацию 45 проектов с участием иностранного капитала на сумму $1,3 млрд. В целом общенациональный пул включает свыше 1,1 тыс. проектов на сумму около $144 млрд.

Олжас Бектенов отметил рост промышленного производства, который с начала года превысил прошлогодний показатель на 6,9%. Премьер-министр подчеркнул, что в текущем году планируется запуск 190 новых предприятий обрабатывающей промышленности на 1,5 трлн тенге с созданием свыше 20 тыс. рабочих мест. Продолжается реализация 17 крупных проектов по созданию кластеров с высоким уровнем передела. Данные инициативы предполагают максимальное использование отечественного сырья и развитие смежных производств вокруг.

В агропромышленном комплексе проводится системная работа по наращиванию производительности и укреплению экспортного потенциала. Благодаря двукратному увеличению финансирования весенне-полевых работ фермеры успешно провели посевную кампанию. На сегодня в 15 регионах идет уборка, уже намолочено свыше 6 млн тонн зерна с порядка 30% от общей площади посевов. Олжас Бектенов отметил существенное расширение географии экспорта, при этом значительная доля поставляемой продукции имеет высокую добавленную стоимость.

В социальной сфере Правительство реализует комплекс мер по поддержке граждан. Для повышения адресности помощи создана единая цифровая платформа, позволяющая направлять ресурсы действительно нуждающимся.

В Казахстане активно ведется строительство и модернизация образовательных учреждений. В рамках проекта «Келешек мектептері» построено 160 школ на 310 тыс. мест. Согласно объявленному Президентом Году рабочих профессий количество студентов, обучающихся по заявкам предприятий, увеличено в три раза, норматив подушевого финансирования в ТиПО – вдвое. При этом за пять лет дефицит мест в общежитиях сокращен с 61 тыс. до 17 тыс.

В сфере здравоохранения показатель общей смертности снизился на 3%, младенческой — на 22,7%. Продолжительность жизни населения впервые достигла 75 лет и 4 месяцев.

«По нацпроекту «Модернизация сельского здравоохранения» построено 540 из 655 медицинских объектов в регионах. Эти центры охватят медицинскими услугами порядка 1 млн сельских жителей», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-Министр подчеркнул, что одним из приоритетов работы Правительства является устранение диспропорций в развитии регионов. В текущем году в соответствии с поручением Главы государства планируется завершить проекты по полному обеспечению населения питьевой водой: на их реализацию направлено 147 млрд тенге из республиканского бюджета и свыше 160 млрд тенге из Спецгосфонда. Работы охватят 17 городов и 463 села.

В числе приоритетов работы Правительства – развитие энергетики. Важным инструментом модернизации служит программа «Тариф в обмен на инвестиции». За 2 года привлечено свыше 600 млрд тенге на ремонт более 12 тыс. км инженерных сетей, что позволило снизить износ в среднем на 6,2%.

В транспортной сфере в текущем году дорожными работами охвачено 13 тыс. км, в железнодорожной отрасли завершается строительство вторых путей участка «Достык – Мойынты», ввод в эксплуатацию которых увеличит пропускную способность в 5 раз.

В области цифровизации в опытную эксплуатацию введена Национальная платформа искусственного интеллекта. По поручению Президента запущен первый в Центральной Азии суперкомпьютерный кластер, который является самым мощным вычислительным решением в регионе. Ведется большая работа по сквозной цифровизации всех отраслей экономики. Экспорт IT-услуг вырос с $30 млн в 2021 году до $700 млн в 2024 году.

Кроме того, Правительство активно работает над реализацией Президентской инициативы «Таза Қазақстан». Движение объединило свыше 10 млн граждан: собрано свыше 383 тысяч тонн отходов, очищено 825 тысяч гектаров территорий, высажено 2,4 млн деревьев.

Также ведется работа над практической реализацией объявленной Главой государства концепции «Закон и Порядок». Разрабатывается новый Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на трехлетний период, направленный на борьбу не только с последствиями, но и с причинами наркомании.

Олжас Бектенов подчеркнул, что работа по реализации Посланий и Предвыборной программы Президента ведется последовательно и охватывает ключевые направления развития страны

«Все мероприятия Общенационального плана планомерно реализуются и находятся на контроле Правительства. Мы в тесном сотрудничестве с Парламентом продолжим работать над выполнением поставленных задач. Наша общая цель – обеспечение дальнейшего стабильного развития», — отметил Премьер-министр.

Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов отметил, что подобные встречи Мажилиса и Правительства дают реальный результат, обеспечивая практическую реализацию принципа «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».