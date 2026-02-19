Олжас Бектенов провел переговоры с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди и принял участие в India AI Impact Summit 2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

По поручению Президента Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочего визита в Нью-Дели провел двустороннюю встречу с Премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди и принял участие в работе международного саммита India AI Impact Summit 2026.

Олжас Бектенов передал Премьер-министру Индии теплые слова приветствия от имени Президента Казахстана. В свою очередь Нарендра Моди адресовал наилучшие пожелания Касым-Жомарту Токаеву и подтвердил намерение продолжить совместную работу по выводу стратегического партнерства на новый уровень.

По итогам 2025 года товарооборот между двумя странами составил $923,3 млн. Обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в области торговли и инвестиций, энергетики, АПК, цифровизации и ИИ. Казахстан готов нарастить поставки продукции по 40 товарным позициям на $150 млн. Отмечен значительный потенциал расширения взаимодействия в сферах критически важных минералов и редкоземельных элементов, космоса, оборонной промышленности.

Премьер-министр принял участие в India AI Impact Summit 2026, собравшем делегации из более чем 50 стран мира, включая глав государств, правительств, представителей экспертного и научного сообщества в области IT.

Олжас Бектенов в своем выступлении на пленарной сессии акцентировал внимание на экономическом потенциале передовых технологий и их влиянии на структуру глобального роста.

— Мы убеждены, что интеллект должен быть инклюзивным, суверенным и, что особенно важно, трансформирующим ключевые секторы экономики. Сегодня Казахстан превращается в региональный цифровой центр. В Индексе развития электронного правительства ООН мы занимаем 24-е место из 193 стран. Наша страна также входит в десятку лучших в мире по качеству онлайн-услуг. Президент Касым-Жомарт Токаев поставил цель превратить Казахстан в полностью цифровую страну в течение трех лет. Искусственный интеллект является стратегической опорой нашего национального развития, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр Казахстана пригласил мировые технологические компании к сотрудничеству в области развития передовых технологий.

В рамках объявленного Главой государства Года цифровизации и ИИ в Казахстане ведется работа по развитию цифровой экономики. Принят закон «Об искусственном интеллекте», который обеспечивает баланс между регулированием и стимулированием инноваций. Созданный Cовет по развитию ИИ при Президенте объединил на одной платформе ведущих мировых визионеров. Впервые в Центральной Азии развернуты два крупнейших суперкомпьютерных кластера, в партнерстве с NVIDIA реализуется проект по созданию Суверенного хаба ИИ. Завершение в текущем году строительства совместно с азербайджанскими партнерами Транскаспийской волоконно-оптической линии обеспечит кратчайший альтернативный маршрут для глобального трафика данных, что позволит РК стать цифровым мостом между Востоком и Западом. Реализуемый в городе Экибастуз флагманский проект «Долина ЦОДов» позволит сформировать экосистему для крупных центров обработки данных. Подчеркнуто, что государство предоставляет всю необходимую поддержку в виде инфраструктуры, сопровождения проектов и др.

По итогам форума главы делегаций посетили международную выставку India AI Impact Expo 2026, где были представлены практические решения, технологии и прикладные разработки в сфере искусственного интеллекта. Экспозиция охватила широкий спектр отраслей, включая промышленность, финансы, здравоохранение, безопасность и др.