Олжас Бектенов высказался о маркетплейсах

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-министр дал поручения, связанные с улучшением качества товаров на маркетплейсах, защитой интеллектуальной собственности и персональных данных, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

С учетом развития рынка электронной торговли руководитель правительства Олжас Бектенов акцентировал внимание на необходимости снижения рисков как для потребителей в приобретении некачественного товара, так и для производителей, которые сталкиваются с недобросовестной конкуренцией.

«Существенную долю нашего рынка занимают зарубежные интернет-площадки. Мы можем их эффективно использовать для наращивания экспорта отечественных товаров. С другой стороны, возникают вопросы с защитой прав потребителей, интеллектуальной собственности и персональных данных наших граждан. Уровень качества товаров на маркетплейсах также вызывает вопросы. Не только иностранные площадки, но и отечественные маркетплейсы не гарантируют качество. Информация о подлинности товара часто отсутствует. Это создает риски как для потребителей в приобретении некачественного товара, так и для производителей, которые сталкиваются с недобросовестной конкуренцией», – отметил Олжас Бектенов.

В связи с этим Министерству торговли и интеграции дан ряд поручений: выработать меры по цифровизации всей торговой деятельности в Казахстане, включая рынки и небольшие магазины «у дома»; совместно с министерствами юстиции и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности выработать меры по повышению уровня защиты прав потребителей в электронной торговле со сроком внесения предложений до конца февраля:

«Эта работа должна быть акцентирована на приоритете качества продукции, защите интеллектуальной собственности и персональных данных наших граждан», - подчеркнул Олжас Бектенов;

Он также поручил выработать дополнительные меры господдержки развития электронной коммерции с учетом предложений отечественного бизнес-сообщества и опыта работы с маркетплейсами совместно с заинтересованными госорганами и Ассоциацией «Цифровой Казахстан» до конца марта текущего года; совместно с заинтересованными госорганами и бизнес-сообществом до конца марта сформировать эффективные цепочки поставок товаров как внутри страны, так и на международном уровне; перед министерствами цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, торговли поставлена задача по разработке Плана развития национального почтового оператора – «Казпочты». 

По данным Министерства торговли и интеграции, в Казахстане по итогам прошлого года объем рынка электронной торговли в Казахстане составил 3,2 трлн тенге, его доля от общего объема розничной торговли достигла 14,5%. Отрасль позволила создать более 300 тыс. рабочих мест, а рост производительности труда составил более 30% по отношению к традиционным магазинным и рыночным продажам. Руководство Министерства торговли и интеграции вышло с инициативой пересмотреть условия работы для иностранных онлайн-магазинов.

#Правительство #маркетплейсы

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