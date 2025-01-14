Зарубежные маркетплейсы обяжут регистрироваться в Казахстане

Руководство Министерства торговли и интеграции вышло с инициативой пересмотреть условия работы для иностранных онлайн-магазинов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

В частности, глава ведомства Арман Шаккалиев предлагает внедрить электронную платформу по регистрации зарубежных маркетплейсов.

Кроме того, планируется введение для них обязательных условий в части соблюдения требований по безопасности товаров, борьбы с контрафактом, защиты прав потребителей, хранения и защиты личных данных, налоговой и таможенной прозрачности.

Поводом для принятия таких мер послужили участившиеся жалобы граждан на иностранные торговые онлайн-площадки, продавцы которых находятся вне юрисдикции Казахстана.

Как сообщалось ранее, казахстанцы потратили на онлайн-покупки 3,2 трлн тенге. Начиная с 2020 года, объем электронной торговли в стране увеличился в пять раз. К 2029 году показатель электронной торговли планируется увеличить практически в три раза и довести его до 9,3 трлн тенге.